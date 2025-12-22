Hyundai-Konzern: Manfred Harrer wird Entwicklungschef

Die Personalentscheidung soll die Transformation des Autobauers zu einem softwaregesteuerten Mobilitätskonzern beschleunigen. Manfred Harrer kam im Mai 2024 zum koreanischen Autobauer und leitete dort seither die Technologieeinheit Genesis & Performance Development innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Hyundai-Kia. Die Geschäftseinheit ist der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hyundai Motor Company und der Kia Corporation unterstellt.

Harrer übernimmt Gesamtentwicklung

In seiner neuen Funktion soll Harrer die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Software-Defined Vehicle (SDV) durch enge Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung und verwandten Bereichen stärken, Entwicklungsprojekte der nächsten Generation vorantreiben und die Technologieführerschaft des Konzerns weiter ausbauen. Harrer ist damit nicht mehr nur für die reine Fahrzeugentwicklung, sondern auch alle weiteren Entwicklungsprojekte verantwortlich – von der Grundlagen-Forschung über die diversen Fahrzeug- und Software-Plattformen bis hin zu den finalen Produkten. Die Koreaner sind laut Mitteilung voll des Lobes für harrer: Dank seiner profunden technischen Expertise hat er in der kurzen Zeit seines Eintritts in den Konzern wesentlich zur Etablierung der Markenidentität von Hyundai Motor und Kia beigetragen.