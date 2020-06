J.D. Power Qualitätsranking 2020 Neueinsteiger Tesla auf dem letzten Platz

So hat J.D. Power bei Tesla einen Qualitätswert von 250 ermittelt – das bedeutet bei 100 Fahrzeugen (PP100: Problems per 100 Vehicles) wurden 250 Qualitätsprobleme innerhalb der ersten 90 Tage nach Kauf festgestellt. Der Durchschnitt im Qualitätsreport liegt in diesem Jahr bei PP166.

Tesla verbietet Kundenbefragung

Insbesondere Fertigungsprobleme gibt das Ranking bei Tesla an, aber auch eine geringere Reichweite als angegeben oder einen ungenauen Entfernungsmesser.

Allerdings wurde Tesla nicht offiziell eingestuft, da das Unternehmen J.D. Power im Gegensatz zu allen anderen Herstellern auf dem US-Markt nicht erlaubte, Tesla-Eigentümer in relevanten US-Bundestaaten zu befragen. In diesen Staaten sind Tesla-Modelle offiziell verfügbar. Stattdessen wurden in anderen 35 Bundesstaaten in einer großen Stichprobe unter 1.250 Tesla-Besitzern, meistens Halter von Model 3, befragt – Kalifornien als größter Elektroautomarkt war nicht darunter. Auf diesen Ergebnissen fußt nun das aktuell schlechte Ranking.

J.D. Power Qualitätsreport 2020 Platz Marke Probleme pro 100 Fahrzeuge 1. Dodge 136 1. Kia 136 2. Chevrolet 141 2. Ram 141 3. Genesis 142 4. Mitsubishi 148 5. Buick 150 6. GMC 151 7. Volkswagen 152 8. Hyundai 153 9. Jeep 155 10. Lexus 159 11. Nissan 161 12. Cadillac 162 DURCHSCHNITT 166 13. Infiniti 173 14. Ford 174 14. Mini 174 15. BMW 176 16. Honda 177 16. Toyota 177 17. Lincoln 182 18. Mazda 184 19. Acura 185 20. Porsche 186 21. Subaru 187 22. Chrysler 189 23. Jaguar 190 24. Mercedes 202 25. Volvo 210 26. Audi 225 27. Land Rover 228 28. Tesla 250

Deutsche Hersteller: Nur VW über dem Durchschnitt

Übrigens: Das Ranking führen 2020 Dodge und Kia mit PP 136 an, Volkswagen liegt mit PP 152 auf Platz 7, noch deutlich über dem Durchschnitt. Ganz im Gegensatz zu BMW (PP176), Porsche (PP186) Mercedes (PP202) und Audi (PP225).

J.D. Power führt alljährlich seit 34 Jahren seine Qualitätsstudie durch. In diesem Jahr basiert sie auf insgesamt 87.282 Antworten von Fahrzeug-Haltern mit Autos aus dem Modelljahrgang 2020. Neben Komponenten, die defekt sind oder ausfallen, werden auch schwer zu verstehende und zu verwendende Fahrzeugfunktionen erfasst.

auto motor und sport hat bereits umfassend über Qualitätsmängel beim Tesla Model Y berichtet. Hier berichten Kunden von schlechten Lackierungen, klaffenden Spaltmaßen und Probleme mit der Innenausstattung. Auch nicht korrekte Gurtschloss-Befestigungen oder nicht befestigte Rücksitz-Bänke wurden rapportiert. In unserer Fotoshow zeigen wir Bilder. Unterdessen prüft auf die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ein Problem mit dem großen Infotainmentbildschirm im Tesla Model S.

Fazit

Die schlechte Verarbeitungsqualität manifestiert sich nun auf vielen Ebenen und zieht auch quer durch die Modellreihen des amerikanischen E-Auto-Pioniers. Trotzdem erfreuen sich die Modelle großer Beliebtheit.