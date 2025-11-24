Jaguar 1200 stellt neuen Ernteweltrekord auf: über 4 Tonnen in 12 Stunden

Der Claas-Jaguar-Häcksler hat in zwölf Stunden 4.096 Tonnen Mais geerntet. Die Idee für den Versuch stammt von drei Amerikanern, die die reale Durchsatzleistung der Maschine testen wollten. Weil es bisher keine praxisnahen Daten gab, beschlossen Lohnunternehmer Todd Poling (P.M.S. Harvesting), Claas-Händler Ty Rankin und Matt Jaynes, Jaguar-Produktmanager bei Claas of America, es selbst zu testen. So führten sie den Rekordversuch unter realen Bedingungen durch. Bereits vor 24 Jahren hatte Claas mit dem Jaguar 900 einen Rekord von 1.891 Tonnen in zwölf Stunden aufgestellt.

So lief der Rekord ab Der Rekordlauf fand nahe Dalhart im Nordwesten des Texas Panhandle, unweit der Grenzen zu Oklahoma und New Mexico, statt. Eine offizielle Guinness-Schiedsrichterin hat den Rekord begleitet. Der Einsatz begann um 8 Uhr morgens. Produktmanager Matt Jaynes hat den Jaguar 1200 gesteuert. Insgesamt hat ein 39-köpfiges Team mit 30 Sattelzügen den kontinuierlichen Abtransport sichergestellt.

Innerhalb der zwölf Stunden wurden 266 Lkw-Ladungen abgefahren, jede mit einer durchschnittlichen Befüllzeit von 2 Minuten und 42 Sekunden. Auf dem Silo verteilte ein Claas-Xerion-Systemschlepper 12.590 Trac mit 5,5 Meter breitem Siloschild das Material, nachdem Helfer jede einzelne Fuhre gewogen hatten. Trotz wechselhafter Witterung und nur kurzer Leerlauf- und Tankpausen konnte der Einsatz ohne längere Unterbrechungen durchgezogen werden.

Technik des Jaguar 1200 Der Jaguar 1200 ist das stärkste Modell der Baureihe und arbeitet mit einem 12-Zylinder-Motor, der bis zu 1.110 PS leistet. Für den hohen Durchsatz sorgen ein 910 Millimeter breiter Gutfluss, die hydraulische Vorpressung, die V-Flex-Messertrommel sowie ein groß dimensionierter Corncracker mit 310-Millimeter-Walzen.

Das Claas-Pick-Up-Aufnahmesystem 4500 hat während des Rekordversuchs das Erntegut vom Boden aufgenommen, während Assistenzsysteme wie Cemos Auto Performance, Auto Fill und der GPS-Pilot Cemis 1200 die Maschineneinstellungen automatisch angepasst haben. Ergänzt wird die Technik durch eine leise Kabine, einen drehbaren Fahrersitz und die Joysticklenkung, während das Nutrimeter und Claas Connect die Ernte- und Prozessdaten in Echtzeit dokumentieren.