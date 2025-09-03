Leno’s Law fällt in Kalifornien durch: Klassiker müssen weiter zum Smog-Check

Jay Leno ist mit einem von ihm unterstützten Gesetz in Kalifornien gescheitert. Als TV-Legende und leidenschaftlicher Autosammler setzt er sich seit Jahren für die Belange der Oldtimer-Szene ein. Mit fast 200 Klassikern in seiner Sammlung gilt er als einer der prominentesten Stimmen der amerikanischen Autokultur. In Kalifornien, einem der strengsten Bundesstaaten in Sachen Umweltauflagen, wollte er ein neues Gesetz durchsetzen: Leno’s Law.

Das Ziel von Leno’s Law Die von der republikanischen Senatorin Shannon Grove aus dem kalifornischen Bakersfield eingebrachte Gesetzesinitiative sah vor, Fahrzeuge ab einem Alter von 35 Jahren dauerhaft von der zweijährlichen Abgasprüfung zu befreien (aktuell wären damit also Autos bis Baujahr 1990 von der Abgasuntersuchung befreit). Auch bei einem Besitzerwechsel sollten Oldtimer von Tests verschont bleiben. Bedingung: Sie müssten als "collector vehicles" versichert sein und ein spezielles "historical vehicle"-Kennzeichen tragen. Zahlreichen Autoclubs sowie der Ersatzteil-Industrieverband California Automotive Wholesalers’ Association haben das Vorhaben unterstützt.

Warum das Gesetz scheiterte Im Assembly Appropriations Committee (Haushalts-Ausschuss) fand die Initiative schließlich ihr Ende. Ohne größere Diskussion wanderte sie auf die sogenannte "suspense file" – dort sterben in Kalifornien jedes Jahr Dutzende Vorhaben aus Kostengründen oder politischer Brisanz. Kritiker hatten gewarnt, das Gesetz könne der Umwelt schaden, Einnahmen aus der Abgasprüfung verringern und dem Staat Kosten in Millionenhöhe bescheren. Auch führten sie einen möglichen zusätzlichen Personalbedarf beim kalifornischen Air Resources Board an.

Umweltschutz contra Autokultur Für Befürworter ist die Ablehnung ein Rückschlag. Senatorin Grove sprach von einer verpassten Chance, die "rollenden Stücke Geschichte" zu bewahren. Befürworter führen zudem an, dass 35 Jahre alte Autos ihren CO₂-Rucksack abgetragen hätten und somit umweltfreundlicher seien als Neufahrzeuge – unabhängig von der Antriebsart. Gegner sahen hingegen die Gefahr, dass Kalifornien seine strengen Klimaziele unterläuft. Oldtimer würden zwar selten gefahren, aber sie erfüllten nicht die modernen Abgasstandards.