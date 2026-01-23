Massiver Einbruch: Luxusauto-Absatz in Großbritannien

London galt lange als europäisches Schaufenster für Luxusautos – von Ferraris in Mayfair bis zu Rolls-Royce vor den Stadthäusern von Belgravia. Doch dieses Bild verblasst. Die Neuzulassungen im oberen Preissegment sind 2025 deutlich eingebrochen, stärker als in vielen anderen Märkten. Besonders betroffen sind Hersteller, deren Kundschaft hochmobil und international aufgestellt ist – dies betont Bloomberg in einem neuen Bericht.

Die Daten zeigen die Dimension der Krise: Ferrari verzeichnete im dritten Quartal 2025 in Großbritannien einen Rückgang der Neuzulassungen um 44 Prozent. Rolls-Royce meldete ein Minus von 26 Prozent – das schwächste Quartal seit 2021. Auch Aston Martin traf es hart: Der Absatz im Heimatmarkt brach um fast ein Drittel ein, stärker als in jedem anderen Kernmarkt des Herstellers.

Steuerpolitik als Katalysator Auslöser des Einbruchs ist vor allem die neue britische Steuerpolitik. Die Abschaffung der 200 Jahre alten "Non-Dom"-Regelung, die ausländischen Vermögenden Steuervergünstigungen bot, hat viele reiche Bewohner zum Wegzug bewegt. Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie Abgaben auf Privatschulen und die anhaltende Sorge vor zusätzlichen Vermögenssteuern. Für viele Käufer war dies das Signal, Vermögen und Wohnsitz ins Ausland zu verlagern.

Luxusauto-Hersteller spüren diese Entwicklung unmittelbar. Die Nachfrage folgt dem Aufenthaltsort der Kunden. Rolls-Royce spricht offen davon, dass seine ultra-wohlhabenden Klienten weltweit umziehen – und ihre Kaufentscheidungen mitnehmen. Der britische Markt verliert dadurch nicht nur Volumen, sondern auch seine frühere Rolle als Drehscheibe für exklusive Fahrzeuge.

Gebrauchtmarkt verliert seine Stabilität Besonders brisant: Auch der Markt für seltene Gebrauchtwagen schwächelt. Händler berichten von sinkenden Preisen und längeren Standzeiten, selbst bei begehrten Modellen. Luxusautos galten bislang als vergleichsweise wertstabile Anlage. Dieser Status wankt, wenn potenzielle Käufer fehlen und Händler zu deutlichen Preisnachlässen gezwungen sind.

Rolls-Royce Luxusauto-Käufer wandern aktuell aus London ab (im Bild ein Rolls-Royce Black Badge Spectre).

Der Einbruch hat Signalwirkung über die Autobranche hinaus. Ähnlich wie der Rückgang bei hochpreisigen Immobilien zeigt der Luxusautomarkt früh, dass Kapitalströme ihre Richtung ändern. Wo Ferraris und Rolls-Royce verschwinden, verlieren Standorte an Attraktivität für vermögende Kunden – ein Trend, der sich meist zuerst im Luxussegment abzeichnet.