Mercedes bekommt neuen Chefdesigner: Gorden Wagener lässt den Stern hinter sich

Mercedes richtet nach eigenen Angaben das Führungsteam in zentralen Schlüsselbereichen gezielt neu aus. Dabei gibt es auch eine Veränderung im Bereich Design. Wie der Stuttgarter Autobauer mitteilt, übernimmt zum 1. Februar 2026 Bastian Baudy, derzeit Leiter Design AMG, die Nachfolge von Gorden Wagener als Leiter Design. Gorden Wagener verlässt zum 31. Januar 2026 das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen.

Zahlreiche wichtige Modelle Der 57-jährige Wagener hat über rund drei Jahrzehnte die Designsprache und den "Stil des Hauses" von Mercedes-Benz geprägt. Nach seinem Einstieg bei Mercedes im Jahr 1997 war Wagener an der Gestaltung zahlreicher Modelle beteiligt. Eines seiner ersten Werke war der Entwurf des Mercedes-Benz SLR McLaren. Ebenfalls zu den Wagener-Modellen zählen die S-Klasse (W222), die A-Klasse (176), der Mercedes-AMG GT (C190) oder auch der SL (232) sowie die eben erst vorgestellten neuen Modelle CLA und GLC. Aufmerksamkeit erregte das im Oktober 2025 präsentierte Showcar Vision Iconic.

Mercedes/facebook Bastian Baudy leitet derzeit noch das AMG-Design.

Verantwortlich für das neue Markendesign Mit 39 Jahren übernahm Wagener als jüngster Designchef der Branche und stellte das Design von Mercedes grundlegend neu auf. In der neu geschaffenen Funktion des Chief Design Officers entwickelte er dann ab 2016 das Design der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und G-Klasse sowie Smart konsequent weiter. Wagener etablierte mit der von ihm entwickelten Design-Philosophie der "Sinnlichen Klarheit" eine unverwechselbare Ästhetik und verjüngte die Marke Mercedes-Benz nachhaltig. Zusätzlich verantwortete er das Design der Van-Sparte und, bis zur Abspaltung der Daimler Truck AG 2022, auch das Design aller Lkw des Unternehmens.