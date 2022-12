Mercedes-Produktionsnetzwerk Hier werden E-Antriebe gebaut

Mercedes bereitet sich darauf vor, bis zum Ende des Jahrzehnts voll auf Elektromodelle umzusteigen und richtet entsprechend sein globales Produktionsnetzwerk weiter auf Elektrofahrzeuge aus. Bereits 2025 sollen Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge rund die Hälfte des Absatzes ausmachen.

Bereits im Sommer 2022 hatte der Autobauer festgelegt, wo künftig welche Elektro-Modelle auf welcher Architektur gefertigt werden. Nun stehen auch die Standorte zur Produktion elektrischer Antriebssysteme – Batterien, elektrische Antriebseinheiten und Achsen – ab 2024 fest.

Die Batteriefabriken Kamenz und Brühl (Standort Untertürkheim) sowie Peking (China) werden Batterien für die neuen Modelle der MMA und MB.EA-Plattformen produzieren. Auch der Aufbau einer Batteriemontage am Standort Kölleda ist vorgesehen. Hier wartet der Autobauer aber noch auf Unterstützungszusagen des Landes Thüringen. Eine entsprechende Absichtserklärung gebe es bereits. Derzeit werden in Kölleda konventionelle Verbrenner und deren hybridisierte Versionen gefertigt.

Die Werke Untertürkheim, Sebes (Rumänien) und Peking werden ab 2024 elektrische Antriebseinheiten für die neuen Modelle der MMA und MB.EA-Plattformen produzieren. Für den Standort Untertürkheim bedeutet das eine Verdoppelung der bisher angekündigten Produktionskapazitäten von elektrischen Antrieben auf eine Million Einheiten. Die Mercedes-Benz Werke Hamburg und Untertürkheim (Werkteil Mettingen) bleiben auch in Zukunft die deutschen Kernwerke für die Montage elektrischer Achsen und Komponenten. Das Mercedes-Werk Berlin wird ab Mitte der Dekade leistungsstarke Elektromotoren für die künftige AMG.EA-Plattform produzieren. Geplant ist darüber hinaus eine Batterierecyclingfabrik am Standort Kuppenheim.

Um die Mitarbeiter an den Standorten mitzunehmen, hat Mercedes ein umfangreiches Qualifizierungs- und Umschulungsprogramm aufgelegt. Im Zuge der neuen Produktionsordnung wurden auch Maßnahmen zur weiteren Flexibilisierung und Effizienzsteigerung an den Standorten vereinbart. Im Rahmen der Umsetzung des Mercedes Business Plans investiert das Unternehmen einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag (Euro) in seine europäischen Powertrain-Produktionsstandorte.

Untertürkheim

Ab 2024 beginnt in Untertürkheim und Bad Cannstatt der Hochlauf von elektrischen Antriebseinheiten für Fahrzeuge der MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture). In Mettingen befinden sich die antriebsflexible Achsfertigung sowie die Gießerei. Hier werden ab 2024 Teile der elektrischen Antriebseinheiten gefertigt und zu elektrischen Achsen montiert. Die Getriebeproduktion erfolgt im Werkteil Hedelfingen. Seit 2021 werden hier auch Batteriesysteme für die Mercedes-EQ Modelle EQS und EQE produziert. Der Werkteil fertigt ab 2024 ebenfalls Teile elektrischer Antriebseinheiten. Die Ausbildung hat ihren Sitz in Brühl. Seit diesem Jahr produziert dort eine neue Fabrik zudem Batterien für die neuste Plug-in-Hybrid-Generation. Ab 2024 startet hier der Hochlauf für Batterien neuer vollelektrischer EQ-Modelle. Die flexible Fertigung ist in Sirnau angesiedelt.

Kamenz (Accumotive GmbH und Co. KG)

Zwei Fabriken im sächsischen Kamenz produzieren bereits seit 2012 Batteriesysteme für Hybride und Elektrofahrzeuge. Die zweite Batteriefabrik am Standort hat 2018 den Betrieb aufgenommen und produziert seit 2019 die Batteriesysteme des EQC und seit 2021 für die kompakten elektrischen SUVs. Seit Produktionsstart der Accumotive wurden am Standort Kamenz mehr als zwei Millionen Batterien produziert. Ab 2024 läuft in Kamenz die Batterieproduktion für neue vollelektrische Mercedes-EQ Modelle, angefangen mit der MMA-Plattform, an.

Kölleda (MDC Power GmbH)

Die Mercedes-Tochter MDC Power mit Sitz in Kölleda montiert seit 2003 Vierzylinder-Otto- sowie Vier- und Sechszylinder-Dieselmotoren für Mercedes-Modelle mit konventionellem und elektrifiziertem Antrieb. Mehr als zwölf Millionen Motoren sind seither bereits in Kölleda vom Band gelaufen. Das Schwesterwerk in Arnstadt produziert Komponenten für die Motorenproduktion. Die neue Produktionsordnung sieht den Aufbau einer Batteriemontage für neue vollelektrische Mercedes-EQ Modelle vor.

Hamburg

Das Mercedes-Werk Hamburg ist seit 1978 Teil des globalen Mercedes-Produktionsverbunds. Sein Portfolio umfasst verschiedene Antriebsumfänge, die von Achsen und Achskomponenten über Lenksäulen und Leichtbaustrukturteile bis hin zu Komponenten der Abgastechnologie reichen. Zudem montiert das Werk auch integrierte Starter-Generatoren. Seit 2019 beliefert Hamburg das Werk Bremen mit elektrischen Achsen für die Produktion des EQC – seit 2022 auch für den EQE. Ab 2024 übernimmt das Werk die Fertigung und Montage der elektrischen Achsen und Komponenten für ein Modell der MB.EA-Plattform.

Berlin

Das 1902 gegründete Werk Berlin ist der älteste produzierende Mercedes-Standort und verantwortet die Produktion verschiedener Antriebskomponenten. Dazu gehören unter anderem Nockenwellen und Nockenwellenversteller. In Berlin werden aber auch bereits elektrische Steuergeräte für Batterien gefertigt. Mit der Montage von High-Performance-Axialflusselektromotoren erweitert der Standort ab Mitte der Dekade sein Elektro-Portfolio.

Sindelfingen

Auch am Standort Sindelfingen ist eine Batteriefabrik vorgesehen.

Kuppenheim

Auf dem Gelände des Werks Kuppenheim ist der Aufbau einer Pilotfabrik zum Recycling von Lithium-Ionen-Batteriesystemen geplant. In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden soll noch in 2023 zunächst eine Anlage zur mechanischen Zerlegung entstehen. In einem zweiten Schritt sollen die Anlagen zur hydrometallurgischen Aufbereitung der Batteriematerialien in Betrieb gehen.

Jawor

Seit 2019 werden im polnischen Jawor Vierzylinder Otto- und Dieselmotoren produziert. Seit 2020 liefert die Batteriefabrik des Standorts Plug-in-Hybridbatterien für die C-, E- und S-Klasse. 2021 kamen Batteriesysteme für EQA und EQB hinzu. Zukünftig sollen in einem neuen Werk am Standort große Vans (geschlossenes Baumuster/Kastenwagen) auf VAN.EA-Basis produziert werden.

Sebes (Star Assembly) & Cugir (Star Transmission)

Die Werke Sebes und Cugir in Rumänien sind 100-prozentige Tochterunternehmen der Mercedes-Benz AG. In Sebes werden seit 2013 Automatikgetriebe montiert. Cugir beheimatet die Fertigung von verschiedenen Komponenten für Motoren, Getriebe und Lenkungen sowie das Technologiezentrum u.a. für die Prototypenfertigung. Ab 2025 beginnt in Sebes der Hochlauf von elektrischen Antriebseinheiten für neue vollelektrische EQ-Modelle.

Maribor (Starkom) & Most (Starcam)

Die Tochterunternehmen Starkom in Maribor (Slowenien) und Starcam in Most (Tschechien) versorgen den Powertrain-Produktionsverbund mit verschiedenen Komponenten zur Antriebsproduktion. So verantwortet das Werk in Most heute die gesamte Wertschöpfung der Zylinderköpfe für Vierzylinder-Diesel- sowie Otto-Motoren. Das Werk Maribor produziert Hinterachsträger und entsprechende Komponenten für Mercedes-Modelle – künftig auch für Mercedes-EQ.

Tuscaloosa

Die neue Batteriefabrik in Bibb County in der Nähe des Werks in Tuscaloosa, Alabama (USA), hat 2022 den Betrieb aufgenommen. Sie produziert Batteriesysteme für den EQS SUV und EQE SUV, die in dem Fahrzeugwerk seit diesem Jahr vom Band laufen.

Peking

Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) hat eine lokale Motoren- und Batterieproduktion am bestehenden Standort im Yizhuang Industrial Park in Peking, China, aufgebaut. Sie beliefert die dortigen Fahrzeugwerke zur lokalen Produktion. Die Motorenproduktion wurde 2013 in Betrieb genommen und deckt die lokale Versorgung mit Vierzylinder-Ottomotoren ab. 2019 startete die Produktion von Batterien für den EQC. Die Produktion von Batterien für den EQE hat 2022 begonnen. Ab 2025 beginnt der Hochlauf von elektrischen Antriebseinheiten und Batterien für neue EQ-Modelle.

Bangkok

2019 eröffnete Mercedes gemeinsam mit dem lokalen Partner Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) ein Batterieproduktionswerk in Thailand. Dort werden Batteriesysteme für Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge gefertigt und an das dort angesiedelte Fahrzeugwerk geliefert.

Fazit

Mercedes hat das Produktionsnetzwerk für Antriebskomponenten neu justiert und dabei auf die Fertigung von Elektroantriebskomponenten eingestellt. Der Produktionsverbund besteht aus 14 Standorten auf drei Kontinenten.