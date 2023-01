Mercedes-Benz C- und E-Klasse sowie CLK und CLS Glasdächer können sich lösen

Mercedes muss den Rückruf wegen eines möglichen Defekts am Schiebehebedach für die C- und E-Klasse sowie den CLK und den CLS erneut ausweiten.

Die Mercedes-Benz AG hatte bereits 2019 festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der C-Klasse (BR 203), CLK (BR 209), E-Klasse (BR 211) und CLS (BR 219) mit Schiebehebedach die Klebeverbindung zwischen dem Glasdeckel und dem Rahmen des Schiebehebedachs nicht den Spezifikationen entsprechen könnte. In diesem Fall könnte die Adhäsionskraft der Klebeverbindung sukzessiv nachlassen. In der Folge könnte sich der Glasdeckel vollständig vom Fahrzeug lösen.

Als vorsorgliche Maßnahme überprüft die Mercedes-Benz Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen die Verklebung des Glasdeckels und tauscht gegebenenfalls das Schiebehebedach aus. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt für die Prüfung und gegebenenfalls für den Austausch des Schiebehebedachs wird bis zu zwei Stunden dauern. Potenziell betroffen sind in Deutschland Fahrzeuge der Typen C-Klasse (BR 203), CLK (BR 209), E-Klasse (BR 211), CLS (BR 219) aus dem Produktionszeitraum von 2000 bis 2010.

In einem ersten Rückruf aus dem Januar 2020 wurden weltweit 1.574.405 Fahrzeuge zur Kontrolle in die Werkstätten zurückbeordert. In Deutschland waren dabei 386.499 Autos betroffen. Im März 2021 wurden weltweit weitere 6.445 Fahrzeuge in den Rückruf einbezogen, davon 1.872 in Deutschland.

USA weiten Rückruf aus

Auf dem US-amerikanischen Markt waren vom Rückruf zunächst 744.852 Fahrzeuge betroffen. Im Dezember 2022 weitet die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA um weitere 123.696 Autos aus. Allerdings geht die National Highway Traffic Safety Administration davon aus, dass nur bei maximal zehn Prozent aller zurückgerufenen Modelle ein Schaden auftreten könnte. Insgesamt führt die NHTSA 79 Fahrzeug-Typen mit konkreten Bauzeiträumen auf. Für den deutschen Markt liegen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) keine neuen Daten für einen erweiterten Rückruf vor.

Fazit

Probleme mit dem Schiebehebedach bei Mercedes sorgt für eine großangelegte Rückrufaktion. Die Verbindung zwischen Glasdeckel und Fahrzeug kann nicht dauerhaft über die Fahrzeug-Lebensdauer sichergestellt werden. In der Folge könnte sich der Glasdeckel vollständig vom Fahrzeug lösen.