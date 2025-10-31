Neue Allianz: Stellantis will autonome Mobilität weltweit voranbringen

Die Partnerschaft soll die globale Robotaxi-Strategie von Stellantis vorantreiben, indem die Stärken der vier Unternehmen in den Bereichen Fahrzeugentwicklung, KI-Computing, Elektronik und Mobilitätsdienste gebündelt werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Stellantis seine AV-Ready-Plattformen weiterentwickeln. Diese ist bereits Grundlage für die Integration autonomer Fahrtechnologien. Die auf den Modellen K0 und STLA Small basierende Plattform soll nun mit der Nvidia-Drive-AGX-Hyperion-10-Architektur ausgestattet werden. Die Architektur arbeitet mit dem Betriebssystem DriveOS von Nvidia und nutzt die Full-Stack-Software Drive AV. Sie ist für das autonome Fahren auf Level 4 konzipiert. Nvidia ist ein amerikanisches Unternehmen im Bereich der Grafikprozessoren und der künstlichen Intelligenz (KI). Das Unternehmen hat sich besonders auf die Entwicklung von Software und Hardware für autonomes Fahren spezialisiert.

Uber setzt auf autonome Fahrzeuge Uber möchte die Fahrzeuge von Stellantis in bestimmten Städten weltweit einsetzen. In den USA soll es mit 5.000 Autos losgehen. Der Produktionsstart ist für 2028 vorgesehen. Dies ist Teil von Ubers Strategie, den Robotaxi-Markt zu erweitern und den Einsatz selbstfahrender Fahrzeuge voranzutreiben.

Die Partnerschaft zur taiwanesischen Firma Foxconn soll Expertise zu Hardware- und Systemintegration bringen. Die neu gegründete Kooperation ergänzt eine bereits im September 2025 angekündigte Zusammenarbeit mit Pony.ai, die Tests autonomer Autos in Europa durchführen wollen. Diese Kooperation könnte in gewisser Hinsicht für mehr Abhängigkeit von Ostasien und den USA sorgen. Es bleibt also fragwürdig, wie sinnvoll diese Zusammenarbeit für Europa ist.