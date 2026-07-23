Neue Studie zur Batteriegesundheit: Die Koreaner liegen vorn

Für die meisten E-Auto-Käufer sind die Batteriegröße und die Reichweite die entscheidenden Kriterien für die Wahl einen Modells. Spätestens beim Wiederverkauf fällt noch eine andere Zahl ins Gewicht – die verbliebene Batteriekapazität. Dabei ist die Frage, wie viel Energie der Akku nach mehreren Jahren Betrieb noch aufnehmen kann und wie viele Kilometer Reichweite im Vergleich zu einer neuen Batterie verloren gegangen sind.

Die umfassende Analyse des schwedischen E-Auto-Anbieters Carla befasst sich mit der Batteriegesundheit nach 10.000 schwedischen mil, umgerechnet 100.000 Kilometern Laufleistung. Dafür nahmen die Techniker 9.954 verschiedene Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum zwischen 2022 und 2026 unter die Lupe. Das Ergebnis ist sehr positiv, zeigt aber auch, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Modellen gibt.

Kia und Hyundai an der Spitze Die Auswertung basiert auf Batteriediagnosen, die mit dem System von AVILOO in Schweden durchgeführt wurden. An der Spitze der Rangliste stehen zwei koreanische Modelle: Der Kia e-Niro mit dem 64-kWh-Akku weist nach dieser Distanz im Schnitt noch 97,25 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität auf. Dicht dahinter folgt der technisch eng verwandte Hyundai Kona (64 kWh) mit 97,18 Prozent. Auch der Kia EV6 (77,4 kWh) zeigt mit 95,95 Prozent einen exzellenten Wert. Die Daten belegen, dass selbst nach 100.000 Kilometern intensiver Nutzung der Kapazitätsverlust bei vielen Modellen minimal ist. Ein Großteil der ursprünglichen Reichweite bleibt also auch nach Jahren erhalten. Weiter unten im Ranking finden sich etwa das Model Y von Tesla (78,8 kWh) und der Audi Q4 e-Tron (77 kWh) mit 92,18 Prozent Rest-Kapazität. Der ID.3 von VW kommt noch auf 91,79 Prozent.

Ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit ist nicht nur das Modell selbst, sondern auch der verbaute Akku-Typ und dessen Hersteller. Dies wird am Beispiel des Tesla Model 3 deutlich: Die Version mit der LFP-Batterie von CATL (60,5 kWh) kommt auf 93,3 Prozent, während die Varianten mit Akkus von LG Chem (91,5 Prozent) und Panasonic (89,8 bzw. 88,2 Prozent) einen sichtbar höheren Verschleiß zeigen.

Warum ein gesunder Akku entscheidend ist Die Antriebsbatterie ist das wichtigste, wertvollste und zugleich sensibelste Bauteil eines Elektroautos. Ihre Gesundheit, der sogenannte "State of Health" (SoH), ist aus mehreren Gründen entscheidend. An erster Stelle steht die Reichweite, denn die Batterie-Kapazität bestimmt direkt, wie weit das Fahrzeug mit einer Ladung kommt. Da der Akku den größten Kostenfaktor darstellt, hat sein Zustand auch einen maßgeblichen Einfluss auf den Wiederverkaufswert.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Akkus in modernen Elektroautos eine hohe Lebensdauer aufweisen. Anders als bei Handys oder Laptops sorgt ein intelligentes Batteriemanagement dafür, die Temperatur und Spannung jeder einzelnen Zelle zu überwachen. Dieses System schont die Zellchemie, indem es Überhitzung oder zu kalte Bedingungen verhindert.

Selbst ein Kapazitätsverlust von 20 bis 30 Prozent bedeutet nicht das Ende des Fahrzeuglebens; für den alltäglichen Gebrauch wie Pendelstrecken reicht die verbleibende Leistung oft völlig aus. Als Absicherung geben die meisten Hersteller eine großzügige Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern auf eine Mindestkapazität von üblicherweise 70 Prozent.

So bleibt der Akku fit Der Fahrer hat Einfluss auf die Lebensdauer des Akkus. Die wichtigste Regel betrifft das Ladeverhalten. Extreme Ladestände können dem Akku schaden. Idealerweise sollte der Ladestand im Alltag im Fenster von 20 bis 80 Prozent liegen. Auch die Ladegeschwindigkeit spielt eine Rolle. Langsame Ladevorgänge wirken sich positiv auf die Batteriegesundheit aus. Ein guter Mix aus gelegentlichem Schnellladen und regelmäßigem langsamem Laden ist ideal. Ebenso sollten extreme Temperaturen vermieden werden. Im Sommer sollte das Elektroauto möglichst im Schatten geparkt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Im Winter empfiehlt es sich, den Akku direkt nach der Fahrt zu laden, solange er noch Betriebstemperatur hat.

Im Video vergleichen wir verschiedene Akku-Typen.