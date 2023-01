Mercedes mit neuem AMG-Chef Schiebe ersetzt Schiemer

Der Vorstand der Mercedes-Benz Group AG hat verschiedene Neubesetzungen im Topmanagement von Mercedes-Benz beschlossen. Eine davon betrifft den Chefposten von Mercedes-AMG.

Neuer Job für Schiemer

Den muss nach etwas mehr als zwei Jahren Philipp Schiemer abgeben. Sein Nachfolger wird zum 1.3.2023 Michael Schiebe, derzeit Chief of Staff to the Chairman of the Board of Management & Leiter des Corporate Office. Schiebe ist also ein ganz enger Mitarbeiter von Mercedes-Boss Ola Källenius. In diesem Zuge verändert sich die Berichtslinie. In Zukunft wird Schiebe in seiner neuen Funktion direkt an Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, verantwortlich für Entwicklung und Einkauf, berichten.

Schiemer wechselt von Mercedes-AMG konzernintern zum 1.4.2023 zur Mercedes-Benz AG und soll dort die Funktion Top-End-Kunden und Community Management aufbauen, die ein wesentlicher Baustein der Mercedes-Benz Strategie ist. Zuletzt hat Schiemer maßgeblich zum Erfolg von Mercedes-AMG beigetragen und auch die Produktoffensive bei Maybach und G-Klasse vorangetrieben. Schiemer war 2020 auf Tobias Moers gefolgt, der zu Aston Martin gewechselt war.

Fazit

Nach etwas mehr als zwei Jahren erhält die Mercedes-Performance-Tochter AMG schon wieder einen neuen Chef. Philipp Schiemer soll künftig die Top-End-Kunden betreuen. Die AMG-Sparte übernimmt mit Michael Schiebe ein ganz enger Vertrauter von Mercedes-Boss Ola Källenius.