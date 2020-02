Neuzulassungen Flop 50 Flop-50-Spitze fest in britischer Hand

Rolls-Royce, Lotus und Jaguar: So manches britische Modell steht in den deutschen Neuzulassungs-Charts kurz vorm Brexit. Maserati macht es nicht viel besser.

Politisch ist der Brexit inzwischen vollzogen. Bei so manchem britischen Automodell steht er erst noch bevor, der Brexit aus der deutschen Neuzulassungs-Statistik. Gleich sechs der acht Modelle, von denen im Januar 2020 maximal drei Exemplare neu zugelassen wurden, stammen von der Insel, und zwar von den Marken Rolls-Royce, Lotus und Jaguar. Die anderen beiden fanden den Weg von südlich der Alpen auf den deutschen Markt: Mit den Maserati-Modellen Granturismo und Quattroporte komplettieren zwei noble Italiener die Flop 8 (siehe Tabelle).

Abstürze bei Smart und Mazda

Aber es gibt auch andere Verlierer in den deutschen Zulassungs-Charts. Allen voran die Smart-Modelle: Der Fortwo stürzte im Vergleich zum Dezember 2019 von 2.731 auf 66, der Forfour von 1.813 auf 42 Neuzulassungen. Diese Entwicklung hat jedoch eine klare Ursache: Die bekannten, auch noch mit Verbrennungsmotor erhältlichen Smart-Modelle laufen aus, und die neuen Smarts auf Geely-Basis kommen erst 2022 auf den Markt. Aber auch Mazda musste über Gebühr Federn lassen: Der MX-5 verlor von 321 auf 26 Neuzulassungen, der CX-3 gar von 1.773 auf nur noch sechs verkaufte Exemplare. Da weder bei dem einen noch bei dem anderen Japaner ein Modellwechsel ansteht, kann über die Gründe nur spekuliert werden. Diese Zahlen dürften sich aber schnell regulieren.

Smart Auslaufmodelle im Sturzflug: Smart Fortwo und Forfour verzeichneten extreme Verluste.

Neben den Ab- gibt es natürlich auch Aufsteiger in den Flop 50. Der Bentley Continental beispielsweise sprang innerhalb dieses Rankings von 14 auf 71 und der Citroën C-Zero von drei auf 42 Neuzulassungen. Viele Modelle haben zudem den Absprung in die richtige Richtung geschafft und sich von den Flop 50 entfernt. Manche eher knapp (Land Rover Discovery, Opel Ampera-e, Kia Soul oder Mercedes GLB), andere souverän (BMW X6, Mercedes GLS, Jaguar XE und Ford Mustang) und wieder andere sehr deutlich (Skoda Citigo, Nissan Juke und Ford Puma).

Marken-Doppel in den Flop 50

Und dann gibt es noch die Modelle, die eine erstaunliche Kontinuität in den Flop 50 zeigen. Etwa der BMW i8, der exakt jene 23 Neuzulassungen bestätigte, die er bereits im Dezember 2019 erreichte. Hinzu kommen einige Marken-Doppel, die sich eng aneinander kuscheln. Zum Beispiel das Alfa Romeo-Duo Giulietta und Giulia, das mit 62 beziehungsweise 63 Neuzulassungen die Positionen 34 und 35 erreicht. Ähnlich ist es bei Kia mit der Paarung Stinger und Optima: 54 respektive 55 Neuzulassungen bedeuten die Plätze 30 und 31. Den Vogel schießen aber Toyota GT 86 und Subaru BRZ ab: Die beiden fast baugleichen Japan-Coupés landeten im Januar mit je 14 Neuzulassungen im Gleichschritt auf Rang zwölf.

Neuzulassungen Flop 50 Januar 2020 Modell Neuzulassungen im Januar 2020 ROLLS ROYCE GHOST 1 ROLLS ROYCE PHANTOM 1 ROLLS ROYCE WRAITH 1 MASERATI GRANTURISMO 1 MASERATI QUATTROPORTE 2 LOTUS ELISE 2 LOTUS EXIGE 2 JAGUAR XJ 3 LEXUS LC 4 KIA VENGA 5 FORD KA 6 LEXUS RC 6 HYUNDAI NEXO 6 MAZDA CX-3 6 FERRARI F8 6 NISSAN 370Z 6 ASTON MARTIN V8 7 SUBARU IMPREZA 8 AUDI R8 8 TOYOTA SUPRA 8 FIAT DOBLO 9 PEUGEOT ION 11 LEXUS CT 11 MASERATI GHIBLI 11 NISSAN GT-R 11 LEXUS IS 13 ROLLS ROYCE CULLINAN 14 ASTON MARTIN DB11 14 SUBARU BRZ 14 TOYOTA GT 86 14 SUBARU LEVORG 15 FORD GRAND C-MAX 19 LADA VESTA 20 ALPINE A110 20 INFINITI Q30 21 MERCEDES SL 21 HYUNDAI H-1 STAREX 21 FORD C-MAX 22 FIAT TALENTO 22 LEXUS ES 23 BMW I8 23 RENAULT ESPACE 25 MAZDA MX-5 26 VOLVO 40 26 FORD EXPLORER 28 FERRARI 488 28 FERRARI PORTOFINO 30 BENTLEY BENTAYGA 31 TESLA MODEL X 40 CITROEN C-ZERO 42 SMART FORFOUR 42 LEXUS NX 44 TOYOTA PRIUS 45 MASERATI LEVANTE 47 BMW 6ER 53 KIA STINGER 54 KIA OPTIMA 55 SSANGYONG KORANDO 56 JAGUAR F-TYPE 56 LAMBORGHINI AVENTADOR 58 ALFA ROMEO ALFA GIULIETTA 62 ALFA ROMEO GIULIA 63 LEXUS RX 64 JAGUAR XF 65 NISSAN NV300 65 SMART FORTWO 66 TOYOTA CAMRY 70 TESLA MODEL S 70 BENTLEY CONTINENTAL 71 SSANGYONG TIVOLI 73 NISSAN NV200 76 SUBARU OUTBACK 81 JAGUAR I-PACE 88 PORSCHE CAYMAN 91 RENAULT KANGOO 96 TOYOTA LANDCRUISER 107 SUBARU FORESTER 111 JEEP CHEROKEE 119 ALFA ROMEO STELVIO 129

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.