Neuzulassungen Gesamtjahr 2020 VW-Dreifachsieg trotz herber Verluste

Im Dezember zeigte sich erstmals, dass es nun endgültig losgeht mit der Elektro-Revolution, die ja auch vom VW-Chef Herbert Diess regelmäßig beschworen wird. Wie bitte – Revolution? Der VW Golf und der Passat lagen doch auch im vergangenen Neuzulassungs-Monat vorne! Das stimmt zwar, aber der ID.3 sprang mal eben von Platz 36 (im November) auf Position drei, wobei er seinem Mittelklasse-Bruder erstaunlich nahe auf den Pelz rückt (siehe Tabelle). Damit sorgt der rein elektrisch angetriebene Kompakte für die größte Überraschung zum Jahresende. Und wirft die Frage auf, wann er zur hausinternen Nummer zwei aufsteigt. Vielleicht ja schon im Januar?

Neuzulassungen Top 50 Dezember 2020 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 13.496 2 VW PASSAT 7.583 3 VW ID.3 7.144 4 SKODA OCTAVIA 6.407 5 OPEL CORSA 5.700 6 RENAULT ZOE 5.349 7 SEAT LEON 5.204 8 VW T-ROC 5.123 9 HYUNDAI KONA 5.102 10 MERCEDES GLK, GLC 5.011 11 MERCEDES E-KLASSE 4.948 12 BMW 3ER 4.894 13 VW TIGUAN 4.791 14 AUDI A3, S3, RS3 4.670 15 MINI MINI 4.485 16 FIAT 500 4.425 17 VW POLO 4.385 18 BMW 1ER 4.288 19 BMW X1 4.192 20 MERCEDES C-KLASSE 4.171 21 FORD FOCUS 4.153 22 VW UP 4.086 23 MERCEDES A-KLASSE 3.872 24 OPEL ASTRA 3.701 25 TESLA MODEL 3 3.293 26 VW T-CROSS 3.149 27 AUDI A4, S4, RS4 2.979 28 DACIA SANDERO 2.873 29 VW TRANSPORTER 2.868 30 FORD FIESTA 2.864 31 BMW X3 2.759 32 TOYOTA YARIS 2.711 33 AUDI Q5 2.679 34 AUDI A6, S6, RS6 2.678 35 FORD PUMA 2.619 36 SKODA KAROQ 2.509 37 FORD KUGA 2.485 38 SKODA FABIA 2.330 39 VW ID.4 2.306 40 BMW 2ER 2.305 41 SKODA KAMIQ 2.240 42 BMW 5ER 2.233 43 OPEL CROSSLAND X 2.204 44 RENAULT CAPTUR 2.192 45 DACIA DOKKER 2.137 46 SMART FORTWO 2.121 47 MERCEDES CLA-KLASSE 2.117 48 SKODA SUPERB 2.062 49 SKODA KODIAQ 2.032 50 VW TOURAN 2.024

Für das Gesamtjahr 2020 sieht das Ergebnis noch deutlich konventioneller aus. Hier landet das erfolgreichste reine Elektro-Modell, der Renault Zoe, "nur" auf Rang 24. Das ist dennoch ein Riesenerfolg für die Franzosen, denn noch 2019 war der Elektriker meilenweit von den Top 50 entfernt. Doch im gerade zu Ende gegangenen Jahr konnte er seine Neuzulassungs-Zahl um satte 222,1 Prozent steigern, und zwar auf 30.376.

Der Golf ist gleichzeitig Sieger und Verlierer

An der Spitze hat sich freilich wenig bewegt; hier thront weiterhin der VW Golf. Doch der Bestseller verkörpert exemplarisch, wie absurd das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr verlief. Der Golf sackte im Vergleich zu 2019 um 33,4 Prozent ab, und zwar von 204.550 auf 136.324 Neuzulassungen. Trotzdem ist der Primus unerreichbar: Der zweitplatzierte VW Passat kommt über das gesamte Jahr gesehen gerade einmal auf 60.904 Neuzulassungen; der Vorsprung vor dem Tiguan auf Position drei ist marginal (siehe Tabelle ganz unten).

2019 landete die C-Klasse noch auf dem letzten Podest-Rang. Doch der Mittelklässler von Mercedes hatte noch herbere Verluste zu verkraften als der Golf: 41.651 statt 61.286 Neuzulassungen bedeuten nicht nur ein Minus von 35,3 Prozent, sondern auch ein Abrutschen auf Platz 13. Ähnlich fies erwischte es die direkte Konkurrenz von Audi: A4, S4 und RS4 verzeichneten einen Rückgang von 29,4 Prozent. Am stärksten verloren innerhalb der Top 50 jedoch die Mercedes B-Klasse (minus 41,3 Prozent), der Skoda Fabia (minus 47,8 Prozent) und der Ford Kuga (minus 51,9 Prozent).

Die Gewinner des Jahres 2020

Aber selbst das Corona-Jahr 2020 brachte Gewinner hervor. So schlossen die BMW-Modelle 3er und 1er das letzte Jahr deutlich besser ab als das vorletzte; auch der Mercedes GLC konnte um 8,9 Prozent zulegen. Noch besser lief es für den Kia Ceed (plus 15,5 Prozent) und vor allem den Konzernbruder Hyundai Kona, der sein Ergebnis um satte 42,7 Prozent steigern konnte und damit in den Gesamtjahres-Top 50 mit 31.557 Neuzulassungen auf Platz 21 einsteigt.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Neuzulassungen Top 50 Gesamtjahr 2020 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 136.324 2 VW PASSAT 60.904 3 VW TIGUAN 60.380 4 FORD FOCUS 53.378 5 SKODA OCTAVIA 53.302 6 OPEL CORSA 53.199 7 VW T-ROC 50.822 8 BMW 3ER 47.273 9 VW POLO 46.174 10 MINI MINI 44.152 11 MERCEDES A-KLASSE 43.391 12 MERCEDES GLK, GLC 41.791 13 MERCEDES C-KLASSE 41.651 14 SEAT LEON 37.310 15 AUDI A4, S4, RS4 35.841 16 FORD FIESTA 34.821 17 AUDI A3, S3, RS3 34.098 18 MERCEDES E-KLASSE 33.265 19 BMW 1ER 32.831 20 FIAT 500 32.038 21 HYUNDAI KONA 31.557 22 AUDI A6, S6, RS6 31.400 23 OPEL ASTRA 31.317 24 RENAULT ZOE 30.376 25 VW TRANSPORTER 29.540 26 BMW X1 28.551 27 VW T-CROSS 27.345 28 VW UP 26.872 29 BMW 5ER 26.540 30 AUDI Q3 25.307 31 MERCEDES CLA-KLASSE 25.109 32 VW CADDY 24.805 33 KIA CEED 24.799 34 BMW 2ER 24.732 35 RENAULT CLIO 24.654 36 SEAT ATECA 24.597 37 VW TOURAN 24.308 38 SKODA KAROQ 24.089 39 FORD KUGA 23.868 40 BMW X3 23.351 41 RENAULT CAPTUR 22.790 42 SKODA KODIAQ 22.505 43 SKODA FABIA 21.968 44 TOYOTA YARIS 21.585 45 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 21.103 46 SKODA KAMIQ 20.850 47 AUDI Q5 20.395 48 FORD PUMA 20.244 49 SKODA SUPERB 19.897 50 MERCEDES B-KLASSE 19.795

Fazit

Hundertprozentig repräsentativ sind die Neuzulassungszahlen des Corona-Jahres 2020 freilich nicht. Dennoch zeigen sich einige spannende Trends. Etwa, dass sich die meisten SUV weitgehend stabil halten konnten, während die Vertreter der klassischen Segmente Kleinwagen sowie Kompakt- und Mittelklasse teils drastische Verluste hinnehmen mussten (Ausnahmen: VW Passat und BMW 3er). Hinzu kommt der von Fördergeldern befeuerte Aufschwung der Elektroautos, der sich 2021 noch viel deutlicher niederschlagen dürfte. Darf der VW ID.3 in einem Jahr einen Podestplatz feiern? Ausgeschlossen ist das nicht!