Neuzulassungen Top 50 Januar 2021 Der VW Golf gerät ins Schleudern

Der Corona-Lockdown hinterlässt immer tiefere Spuren in der Autobranche. Im Januar 2021 gab es 31,1 Prozent weniger Neuzulassungen als im Vorjahresmonat; im Vergleich zum Dezember 2020 lag der Rückgang gar bei 45,5 Prozent. Wenn man diesen abstrakten Zahlen ein Gesicht geben möchte, dann passt ausgerechnet das des Spitzenreiters am besten. Ja, der VW Golf war auch im ersten Monat des neuen Jahres Deutschlands meistverkauftes Auto. Doch bei keinem anderen Modell waren die Verluste derart herb wie beim Wolfsburger Kompakten: Nur 6.404 statt 13.496 Neuzulassungen, das muss auch der weltgrößte Autokonzern erst einmal verdauen.

VW-Modelle und Elektroautos verlieren

Zumal der Golf nicht der einzige Verlierer der Marke ist. Der im Dezember so starke, weil drittplatzierte VW ID.3 stürzte zum Jahreswechsel von 7.144 auf 1.799 Neuzulassungen – bedeutet: nur noch Platz 25. Ähnlich unerfreulich ist der Fall des SUV-Ablegers ID.4 von Position 39 raus aus den Top 100, wobei sich diese Statistik mit der Umstellung von der Fertigung der Einführungs-Editionen auf die regulären Modellversionen erklären lässt. Solche plausiblen Erklärungen gibt es beim Polo nicht, der innerhalb von zwei Monaten von Rang sechs auf 29 abrutschte. Von den 5.359 Neuzulassungen des Novembers sind gerade einmal noch 1.606 übrig.

Doch Volkswagens ID-Modelle sind nicht die einzigen Verlierer aus der Elektroauto-Riege. Der Renault Zoe stürzte zum Jahreswechsel von Platz sechs auf Position 48 (1.166 statt 5.349 Neuzulassungen). Und das Tesla Model 3, im Dezember 2020 noch auf Rang 25 geführt, sieht Deutschlands Top-50-Tabelle aktuell nur aus der Ferne. Ähnlich ergeht es den Dacia-Modellen Sandero und Dokker sowie den beiden Skodas namens Fabia und Kamiq, die allesamt aus den Top 50 herausfielen.

Cupra Formentor als einziger Gewinner

Angesichts der ungünstigen Rahmenbedingungen ist es schwierig, neben Verlierern auch Gewinner in den Neuzulassungs-Charts zu finden. Selbst Modelle, die in der Tabelle aufsteigen konnten, verzeichneten absolut betrachtet weniger Neuzulassungen als im Monat zuvor. Eine große Ausnahme ist der Cupra Formentor. Das erste eigenständige Modell der spanischen Performance-Marke schaffte es nicht nur erstmals in die deutschen Top 50 (Platz 47), sondern konnte seine Neuzulassungen mehr als verdoppeln (von 579 auf 1.191).

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Neuzulassungen Top 50 Januar 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 6.404 2 VW PASSAT 5.253 3 VW TIGUAN 4.784 4 MERCEDES C-KLASSE 3.474 5 OPEL CORSA 3.345 6 SKODA OCTAVIA 3.314 7 BMW 3ER 3.145 8 OPEL ASTRA 2.997 9 VW T-ROC 2.981 10 MERCEDES GLK, GLC 2.977 11 VW UP 2.615 12 FORD KUGA 2.613 13 BMW X3 2.543 14 VW TRANSPORTER 2.375 15 SEAT LEON 2.341 16 AUDI A4, S4, RS4 2.251 17 FORD FOCUS 2.177 18 MERCEDES A-KLASSE 2.062 19 AUDI A6, S6, RS6 2.039 20 BMW 1ER 2.002 21 BMW X1 1.944 22 SKODA KAROQ 1.911 23 AUDI A3, S3, RS3 1.841 24 MINI MINI 1.812 25 VW ID.3 1.799 26 MERCEDES E-KLASSE 1.737 27 HYUNDAI KONA 1.694 28 SEAT ATECA 1.658 29 VW POLO 1.606 30 VW T-CROSS 1.586 31 BMW 2ER 1.537 32 SKODA SUPERB 1.525 33 SKODA KODIAQ 1.516 34 OPEL CROSSLAND X 1.514 35 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.512 36 RENAULT CAPTUR 1.460 37 RENAULT TWINGO 1.433 38 RENAULT CLIO 1.417 39 BMW 5ER 1.406 40 FORD PUMA 1.396 41 FIAT 500 1.374 41 FORD FIESTA 1.374 42 VW TOURAN 1.325 43 MERCEDES CLA-KLASSE 1.283 44 SMART FORTWO 1.271 45 TOYOTA YARIS 1.238 46 AUDI Q5 1.195 47 SEAT FORMENTOR 1.191 48 RENAULT ZOE 1.166 49 OPEL GRANDLAND X 1.158 50 VOLVO XC40 1.119

Fazit

War der Januar 2021 nur ein Ausreißer-Monat? Oder wird es tatsächlich allmählich eng für den VW Golf an Deutschlands Neuzulassungs-Tabelle? Repräsentativ sind die ersten, ausnahmslos von einem harten Corona-Lockdown geprägten 31 Tage des neuen Jahres sicher nicht. Und auf das Gesamtjahr gerechnet ist der Golf den Verfolgern noch immer meilenweit enteilt. Doch immer öfter kommen die Jäger punktuell nah ran. Auch die diesmal weit ins Hintertreffen geratenen Elektroautos dürften ein baldiges Comeback anstreben.