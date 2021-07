Neuzulassungen Top 50 Juni 2021 Große VW-Festspiele

Die VW-Festspiele an der Spitze der Pkw-Zulassungsstatisik gehen auch im Juni weiter. Ganz oben steht wie gewohnt der VW Golf – zwar nicht mehr ganz so abgehoben wie in den Vorjahren, aber immer noch unerreichbar für die Konkurrenz. Auf den Plätzen folgen im Juni der Tiguan, der T-Roc und der Passat. Der Opel Corsa auf Rang fünf sorgt für eine kurze Marken-Abwechslung, bevor auf Platz sechs mit dem Up schon wieder ein VW steht. Komplettiert werden die Top 10 durch den BMW 3er, das Tesla Model 3, das einen respektablen achten Rang belegt, sowie den Polo (wieder ein VW) und den Mini. Mit dem VW ID.3 auf Platz 29 und dem Renault Zoe auf Rang 31 finden sich nur zwei weitere reine Elektroautos in den Top 50.

Tchibo Das Tesla Model 3 ist der Elektroauto-Bestseller hierzulande.

Rausgefallen aus den Top 50 sind dagegen Vertreter wie der VW Touran oder die Mercedes E-Klasse. Mercedes kann gar nur die V-Klasse vor der C-Klasse in diesem Top-Ranking im Juni platzieren.

VW dominiert auch zum Halbjahr

Neuzulassungen Top 50 1. Halbjahr 2021 Platz Modell Zulassungen Januar - Juni 1 VW GOLF 54.369 2 VW TIGUAN 36.505 3 VW PASSAT 30.664 4 VW T-ROC 29.973 5 OPEL CORSA 26.329 6 SKODA OCTAVIA 24.731 7 BMW 3ER 23.511 8 VW UP 22.772 9 MINI MINI 22.761 10 AUDI A6, S6, RS6 18.840 11 AUDI A3, S3, RS3 18.138 12 VW TRANSPORTER 17.738 13 VW T-CROSS 16.592 14 OPEL ASTRA 16.576 15 VW POLO 16.409 16 SEAT LEON 16.218 17 AUDI A4, S4, RS4 15.834 18 FIAT 500 15.751 19 FORD KUGA 15.695 20 HYUNDAI KONA 15.244 21 MERCEDES GLK, GLC 14.883 22 BMW 1ER 14.378 23 BMW X1 13.748 24 TESLA MODEL 3 13.719 25 MERCEDES A-KLASSE 13.026 26 MERCEDES C-KLASSE 12.963 27 VW ID.3 12.915 28 SEAT ATECA 12.720 29 FORD PUMA 12.649 30 BMW 5ER 12.640 31 AUDI Q3 12.382 32 MERCEDES E-KLASSE 12.367 33 BMW X3 11.864 34 KIA CEED 11.617 35 SKODA KAROQ 11.477 36 FORD FOCUS 10.853 37 RENAULT CAPTUR 10.409 38 VW CADDY 10.394 39 BMW 2ER 10.305 40 SEAT ARONA 10.202 41 OPEL CROSSLAND X 10.160 42 MERCEDES V-KLASSE 10.022 43 SKODA KAMIQ 9.976 44 OPEL MOKKA 9.912 45 VW TOURAN 9.829 46 SKODA KODIAQ 9.731 47 TOYOTA YARIS 9.669 48 MERCEDES CLA-KLASSE 9.645 49 OPEL GRANDLAND X 9.533 50 RENAULT CLIO 9.420

In der mit dem Juni abgeschlossenen Halbjahresbilanz sieht das Bild etwas anders aus. Ok, ganz oben stehen mit dem Golf, dem Tiguan, dem Passat und dem T-Roc auch hier vier Modelle der Marke VW. Die Top 10 sehen aber auch den Opel Corsa, den Skoda Octavia, den BMW 3er, den VW Up, den Mini und den Audi A6. Mercedes kann sich zum Halbjahr mit GLC, A-Klasse, C-Klasse, E-Klasse, V-Klasse und CLA gleich mehrfach platzieren. Auf Rang 24 steht mit dem Tesla Model 3 das erste Elektroauto. Der VW ID.3 findet sich auf Platz 27 wieder.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Fazit

Auch wenn alle Welt vom Elektroauto spricht dominieren die Neuzulassungsstatistik weiter Modelle mit Verbrennermotoren unter der Haube. Ganz vorne stehen in quasi jeder Betrachtung Autos aus dem hause VW.