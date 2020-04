Neuzulassungen März 2020 Die beliebtesten Autos Deutschlands - Golf trotzt Corona

Die VW-Dominanz in den Top 10 der Neuzulassungen sinkt im März geringfügig. Stark zeigt sich der 3er von BMW. Aber auch der Konzernbruder Mini trumpft kräftig auf.

Corona hin, Corona her – selbst die aktuell alles dominierende Pandemie kann an der Vormachtstellung des VW Golf auf dem deutschen Neuwagenmarkt nichts ändern. Auch im insgesamt zulassungsschwachen Monat März steht der VW Golf klar an der Spitze der Nahrungskette. Erster Verfolger ist der Konzernbruder VW Tiguan. Der konnte sich als Zweiter im Top 50 Ranking aber nur um 60 Neuzulassungen vor dem stark aufspielenden BMW 3er halten.

Der T-Roc kommt

Achim Hartmann

Eng geht es aber auch auf den weiteren Top 10-Plätzen zu. der VW Passat musste reichlich Federn lassen und steht nur noch auf Rang vier. Direkt dahinter lauert der Ford Focus. Der VW T-Roc konnte sich im SUV-Boom schon bis auf Platz sechs hocharbeiten – und da scheint noch Luft nach oben zu sein. Gleichfalls stark agiert derzeit der Mini, der dahinter den siebten Rang füllt. Komplettiert werden die Top 10 durch die Modelle Skoda Octavia, den VW Polo und den Opel Corsa.

Ducato wäre Top 10-Kandidat

Ingolf Pompe

Gedanklich einschieben wollen wir hier den Fiat Ducato. Der darf zwar als Nutzfahrzeug in unserer Hitparade nicht mitspielen, würde aber mit 3.755 Neuzulassungen im März glatt auf dem siebten Platz landen. Der Fiat 500 als gewerteter Italiener erreicht nur Platz 29.

Und was ist auf den weiteren 40 Plätzen geschehen? Mitsubishi schafft es gleich mit zwei Modellen in die Top 50 des März. Der Kleinwagen Space Star steht auf Listenplatz 42, der Eclipse Cross auf Rang 48. Mit dem Tesla Model 3 steht ein Elektroauto auf Platz 31 der Hitparade.

Neuzulassungen März 2020 - Top 50 Platz Modell NZL März NZL Jan - März 1 VW GOLF 11.268 35.878 2 VW TIGUAN 4.507 16.620 3 BMW 3ER 4.447 13.155 4 VW PASSAT 4.433 16.244 5 FORD FOCUS 4.406 15.322 6 VW T-ROC 3.757 10.585 7 MINI MINI 3.717 9.604 8 SKODA OCTAVIA 3.636 10.733 9 VW POLO 3.229 12.019 10 OPEL CORSA 3.215 10.671 11 MERCEDES A-KLASSE 3.143 9.469 12 AUDI A4, S4, RS4 3.072 11.785 13 MERCEDES C-KLASSE 3.065 10.331 14 OPEL ASTRA 2.807 8.870 15 AUDI A3, S3, RS3 2.750 7.314 16 BMW 1ER 2.742 7.618 17 SEAT LEON 2.661 8.979 18 AUDI A6, S6, RS6 2.630 7.896 19 VW CADDY 2.575 8.379 20 VW TRANSPORTER 2.451 6.320 21 BMW X1 2.359 6.309 22 MERCEDES GLK, GLC 2.352 9.363 23 FORD FIESTA 2.341 9.020 24 VW T-CROSS 2.330 7.082 25 AUDI Q3 2.306 7.278 26 MERCEDES E-KLASSE 2.222 7.406 27 KIA CEED 2.202 6.107 28 BMW 2ER 2.078 5.398 29 FIAT 500 2.077 6.823 30 SEAT ATECA 2.048 6.709 31 TESLA MODEL 3 2.034 2.901 32 BMW 5ER 2.032 7.381 33 SKODA KAROQ 2.002 5.668 34 VW TOURAN 1.988 6.619 35 NISSAN QASHQAI 1.916 4.587 36 SKODA KODIAQ 1.870 5.823 37 VW UP 1.826 5.540 38 BMW X3 1.793 5.446 39 MERCEDES CLA-KLASSE 1.770 6.939 40 AUDI A1, S1 1.766 4.781 41 AUDI Q2 1.691 5.417 42 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 1.533 5.105 43 SEAT ARONA 1.529 5.474 44 RENAULT CLIO 1.513 6.947 45 MERCEDES B-KLASSE 1.459 5.606 46 HYUNDAI KONA 1.417 4.861 47 TOYOTA YARIS 1.365 3.811 48 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.356 2.491 49 OPEL GRANDLAND X 1.345 5.890 50 SKODA KAMIQ 1.290 5.029