Neuzulassungen nach Segmenten Die Bestseller im Dezember 2019

283.380 Pkw-Neuzulassungen im Dezember 2019 bedeuten ein Plus von 19,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Mit dem Zuwachs gab es auch in den Hierarchien in den einzelnen Segmenten Verschiebungen auf den Spitzenplätzen im Dezember 2019.

Fiat 500 mit Dezember-Krone

Bei den Minis tauschen im Berichtsmonat der Smart Fortwo und der Fiat 500 die Plätze. Der Italiener schafft es 3.271 Neuzulassungen auf sich zu vereinigen, der Smart liegt knapp 500 Exemplare dahinter auf dem zweiten Rang. Ein Hingucker auf Platz 3: Hier rangiert der Hyundai i10, der auf 2.626 Neuzulassungen kommt und klar den VW Up hinter sich lässt. 116,3 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Dezember 2018 sprechen eine eindeutige Sprache beim kleinen Koreaner. Übrigens: Der VW Up bleibt im Jahresranking (siehe Tabelle unten) Dritter, hinter Fortwo und Fiat 500.

Stand bei den Kleinwagen im November der VW Polo noch ganz oben, so sichert sich im Dezember 2019 der Mini den Platz an der Sonne. Über 5.000 Neuzulassungen konstatiert das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Der Wolfsburger reiht sich mit 4.114 Neuzulassungen auf Platz zwei ein, verdrängt den Opel Corsa auf Platz 5. Als Dritter fährt wie im Vormonat der Ford Fiesta über den Zielstrich. Sein Ergebnis: 2.564 neu zugelassene Modelle.

Golf beherrscht alles

Die Kompaktklasse bleibt auch im letzten Monat des Jahres fest in Golf-Hand, dahinter geht es aber so richtig ab: Die A-Klasse als Zweiter und der Skoda Octavia als Dritter im November sind nicht mehr in den Top 3 zu sehen. Stattdessen rangieren hier der BMW 1er sowie der Ford Focus auf den Plätzen. Die Jahresstatistik: Golf, Focus, Octavia.

Etwas weniger dramatisch zeigt sich die Mittelklasse im Dezember. Der VW Passat bleibt ganz oben mit 5.770 Exemplaren, Mercedes C-Klasse und BMW 3er tauschen die Plätze. München kommt auf 5.076 Neuzulassungen, Stuttgart auf 3.686.

Neuzulassungen Top 3 Fahrzeugsegmente Gesamtjahr 2019 Segment Modellreihe Anzahl Anteil in % Veränd. ggü 2018 in % darunter gewerbl. Halter Anteil in % MINIS FIAT 500 37.503 16,3 18,7 75,8 SMART FORTWO 31.051 13,5 13,3 48,0 VW UP 28.982 12,6 -18,1 70,7 KLEINWAGEN VW POLO 61.286 12,6 -13,1 51,0 OPEL CORSA 51.708 10,6 8,1 90,7 MINI MINI 50.019 10,3 -0,9 50,6 KOMPAKTKLASSE VW GOLF 204.550 27,7 -3,3 73,6 FORD FOCUS 58.261 7,9 18,2 67,5 SKODA OCTAVIA 55.210 7,5 -5,5 75,8 MITTELKLASSE MERCEDES C-KLASSE 64.403 17,3 2,6 68,3 VW PASSAT 59.322 16,0 -15,3 88,9 AUDI A4, S4, RS4 50.740 13,7 -4,9 85,0 OBERE MITTELKLASSE AUDI A6, S6, RS6 44.037 33,5 18,5 87,1 MERCEDES E-KLASSE 43.265 33,0 0,4 74,6 BMW 5ER 35.949 27,4 -15,1 82,4 OBERKLASSE MERCEDES S-KLASSE 4.450 15,7 -31,8 89,5 BMW 7ER 4.151 14,6 7,8 91,0 MERCEDES CLS 3.890 13,7 -11,6 77,3 SUV VW T-ROC 58.898 7,7 66,9 52,9 FORD KUGA 49.625 6,5 17,4 62,8 MERCEDES GLK, GLC 38.369 5,0 -5,1 69,9 GELÄNDEWAGEN VW TIGUAN 87.771 24,0 17,4 68,0 BMW X3 28.688 7,9 37,4 68,0 SKODA KODIAQ 26.152 7,2 35,1 63,4 SPORTWAGEN PORSCHE 911 7.884 18,0 -15,5 67,2 MERCEDES E-KLASSE COUPE 6.418 14,7 -20,4 61,2 AUDI TT 5.081 11,6 7,8 73,6 MINI-VANS MERCEDES B-KLASSE 33.709 40,2 35,7 49,1 FORD C-MAX 12.832 15,3 9,9 76,1 PEUGEOT 3008 12.564 15,0 7,3 55,0 GROSSRAUM-VANS VW TOURAN 39.847 33,0 -6,5 74,4 MERCEDES V-KLASSE 20.540 17,0 13,2 76,3 FORD S-MAX 13.919 11,5 26,2 81,0 UTILITIES VW TRANSPORTER 37.609 21,1 1,2 75,4 VW CADDY 31.106 17,5 0,7 72,6 FORD TRANSIT, TOURNEO 17.613 9,9 17,6 82,5 WOHNMOBILE FIAT DUCATO 30.327 56,2 7,0 32,1 CITROEN JUMPER 7.709 14,3 28,0 16,0 FORD TRANSIT, TOURNEO 2.880 5,3 2,0 34,2

Die Obere Mittelklasse sieht dann wieder einen neue Führenden im letzten Monat 2019. Der BMW 5er schafft es mit 4.576 Neuzulassungen die E-Klasse von Mercedes vom ersten Rang zu stoßen und auf Platz zwei (3.561 Zulassungen) zu vertreiben. Dritter im Bunde ist der Audi A6 (2.456 Neuzulassungen).

Auch die Oberklasse hat mit dem BMW 7er und dessen 332 Zulassungen eine neuen Anführer. Ins zweite Glied rutscht der Audi A7 mit 296 Exemplaren. War im November noch der Mercedes CLS auf Platz drei, so steht einen Monat später der BMW 8er auf diesem Platz (234).

Ford Kuga beliebtester SUV

In Deutschland boomt der SUV-Markt (Wann ist ein SUV ein SUV?) und so ist es umso verwunderlicher, dass sich ein Kandidat über längee Zeit an der Spitze halten kann. Das ist auch im Dezember der Ford Kuga, der mit weitem Abstand von 8.371 Neuzulassungen den Duster (4.484) und den Nissan Qashqai (3.753) in die Schranken weist. Besonders augenfällig: Im November stand auf dem 2. Rang der Mercedes GLC, auf Platz 3 der VW T-Roc.

Während es in den Segmenten der Geländewagen, und der Utilities keine Veränderungen gab, wechselten bei den Großraum-Vans und den Mini-Vans jeweils die dritten Plätze. So verstieß der Renault Scénic den Ford C-Max bei den kleinen Vans, bei den größeren Brüdern konnte der Peugeot 5008 den Ford S-Max aus den Top 3 vertreiben.

Und was machen die Sportwagen? Hier ist auch im Dezember 2019 klar: Die Sportwagenkrone geht an den Porsche 911, BMW Z4 und Mercedes E-Klasse Coupé holen sich nur die Plätze zwei und drei.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.