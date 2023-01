Neuzulassungen Segmente Dezember 2022 Elektro-Boom zum Jahresende

In vier Segmenten gibt es neue Spitzenreiter, zwei davon sind rein elektrisch. Auch auf andere Top-Positionen haben sich Elektroautos nach vorne gedrängt.

Zum Jahresende 2022 ist der Förderbonus für PHEV-Modelle ausgelaufen, der für Elektroautos wurde reduziert. Das wirkt sich auf das Kaufverhalten der Konsumenten aus. Viele haben offensichtlich ihren Autokauf vorgezogen, um noch die maximale Förderung mitzunehmen. Entsprechend konnten sich im Dezember vor allem Elektroautos in der Segmentbetrachtung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) stark in Szene setzen.

Golf hausintern überholt

Bei den Kleinwagen steht weiter der Fiat 500 oben, wobei gut zwei Drittel der neu zugelassenen Modelle mit einem E-Antrieb ausgeliefert wurden. Auch in absoluten Zahlen lässt der Italiener der Konkurrenz keine Chance. Stabil auf Rang zwei steht der rein elektrisch angetriebene Dacia Spring. Den dritten Rang holt sich der VW Up, der wieder als E-Version bestellbar ist und in dieser Antriebsvariante ebenfalls das Gros der Bestellungen ausmacht.

Ähnliches Bild bei den Kleinwagen. Der Corsa von Opel dominiert hier das Geschehen – überwiegend mit E-Antrieb. Vor dem Mini, bei dem dasselbe Phänomen zu beobachten ist, sowie dem Toyota Yaris, der vor allem als Hybrid zum Kunden rollt.

Paukenschlag in der Kompaktklasse. Der VW ID.3 zieht hauchdünn am VW Golf vorbei – Elektro- schlägt konventionellen Antrieb. Und auf den dritten Rang spült die Käufergunst gleich noch den ID.3-Bruder Cupra Born.

Weiter mit dem Elektro-Boom geht es in der eher konservativ geprägten Mittelklasse. Hier schiebt sich erneut das Tesla Model 3 an die Spitze – mit einer Souveränität, die Mercedes C-Klasse und BMW 3er auf den Plätzen beinahe zu Statisten degradiert.

Völlig unbeeindruckt vom Elektro-Boom bleibt die Obere Mittelklasse, die typischen Geschäftswagen – BMW 5er vor Audi A6 und Mercedes E-Klasse lautet hier die Reihenfolge. Aber schon die Oberklasse steht wieder stark unter Strom. Vorneweg elektrisiert der Porsche Taycan die Kundschaft, verfolgt von der Mercedes S-Klasse. Auf Rang drei schon wieder ein Stromer: der Audi E-Tron GT.

Elektrifizierung dominiert SUV-Segment

"Electric power rules" gilt auch für das SUV-Segment. Das rein elektrisch angetriebene Tesla Model Y schiebt sich knapp vor den überwiegend mit Hybridantrieb georderten Ford Kuga. Nur hauchzart dahinter drängt mit dem VW ID.4/ID.5 schon wieder ein Elektromodell.

Der konventionell angetrieben VW-Bruder Tiguan behauptet seine Top-Position bei den Geländewagen. Auf den zweiten Platz hochgearbeitet hat sich im Dezember der Jeep Compass, den die Kundschaft überwiegend mit Hybrid-Antrieb bestellt hat. Der dritte Podestplatz fällt an den BMW X3.

Überraschung bei den Sportwagen. Ausgerechnet zum Jahresabschluss verliert der Porsche 911 seine Dominanz und muss sich klar den Ford Mustang beugen. Elektrifizierte Antriebe spielen hier wie da keine Rolle. Rang drei geht mal wieder an das Mercedes E-Klasse Coupé.

Mercedes B-Klasse vor Peugeot 3008 und Kia Soul lautet die unveränderte Rangfolge bei den Mini-Vans. Auch die Großraumvans gehen mit unveränderter Reihenfolge zum Vormonat in den Jahreswechsel. Bei den Utilities schafft es der Ford Tourneo zurück auf das Treppchen – hinter VW Transporter und VW Caddy.

Der VW Bus darf auch bei den Reisemobilen einen kleinen Triumph feiern. Hier überholt er knapp den Citroen Jumper und steht auf Rang zwei hinter dem Ducato aus dem Fiat-Stall.

Fazit

Die Dezemberzahlen bei den Pkw-Neuzulassungen zeigen einen starken Anstieg von elektrifizierten Modellen. Der dürfte auf die sich zum Jahreswechsel reduzierten Förderprämien für solche Fahrzeuge sowie entsprechend vorgezogene Käufe zurückführen lassen. Erst die Folgemonate dürften hier wieder ein ungetrübtes Marktbild liefern.