Neuzulassungen Segmente November 2021 Neuer König in der Golf-Klasse

Die Liefer- und Produktionsschwierigkeiten in der Autoindustrie sorgen weiter für viel Wirbel in den Ranglisten bei den Neuzulassungen. War der Oktober schon spektakulär, weil der VW Golf erstmals seit gefühlt 100 Jahren den Spitzenplatz bei den Gesamtneuzulassungen abgeben musste, so setzt der November noch einen drauf. Der VW Golf ist nicht zurück an der Spitze, nein, er verliert auch seinen Spitzenplatz im Segment der Kompaktklasse. Der neue König in diesem Segment ist der Konzernbruder Skoda Octavia. Neuer Dritter wurde der Opel Astra.

Tesla beherrscht die Mittelklasse

Ebenfalls Außergewöhnliches tut sich in der Mittelklasse. Das Tesla Model 3 schiebt sich hier souverän auf den ersten Rang und lässt damit VW Passat und Mercedes C-Klasse auf den Plätzen ganz schön alt aussehen. Ein weiterer Spitzenplatzwechsel ergibt sich bei den Minis. Hier kann der VW Up wieder einmal ganz knapp am Fiat 500 vorbei ziehen. Der Smart Fortwo beobachtet unverändert von Rang drei das Geschehen an der Spitze. Bei den Geländewagen konnte sich der VW Tiguan die Spitze vom BMW X3 zurückholen. Dem Audi Q5 bleibt weiter nur die Verfolgerposition.

Opel Corsa überflügelt alle

Christian Bittmann Der Opel Corsa ist neuer Gesamtspitzenreiter bei den Neuzulassungen.

Und was fällt sonst noch auf im November? Weiter stark an der Spitze des Kleinwagen-Klassements steht der Opel Corsa, der über alle Klassen hinweg sogar an der Spitze der Neuzulassungen steht. Extrem stark hat sich aber das Elektroauto Renault Zoe auf den zweiten Rang in diesem Segment geschoben. Dominant zeigt sich die Mercedes E-Klasse im Segment Obere Mittelklasse. Bereits außer Reichweite steht der 5er von BMW. Nur so mitspielen kann erneut der Audi A6, der aber mangels potenter Wettbewerber dennoch auf Rang drei steht.

Meinst du SUV, meinst du VW

In der Oberklasse macht der rein elektrisch angetriebene Porsche Taycan der Sprit verbrennenden Mercedes S-Klasse das Leben immer schwerer. Mit zehn Neuzulassungen Unterschied bleibt der Porsche auf Rang zwei. Das SUV-Segment dominiert VW mit seinen Modellen T-Roc und T-Cross. Dazwischen schiebt sich im November der Mercedes GLC auf das Treppchen. Unangefochtener Sieger bei den Sportwagen ist erneut der Porsche 911. Neu auf das Podest schafft es der Ford Mustang, der den Audi TT vom dritten Platz verdrängt. In den anderen Klassen diktiert Beständigkeit die Ranglisten.

Umfrage 7533 Mal abgestimmt Planen Sie 2021 den Kauf eines Neuwagens? Ja, auf jeden Fall! Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Auf dem deutschen Neuwagenmarkt ist nichts mehr so wie es war. Der Golf ist nicht mehr König in der Kompaktklasse. Neuer Gesamtspitzenreiter ist der Opel Corsa und Tesla dominiert die Mittelklasse. Man darf gespannt sein, wie sich der Markt einpendelt, wenn Liefer- und Produktionsengpässe überwunden sind und Corona Geschichte ist.