Neuzulassungen Top 50 Mai 2022 Überraschungsgast im Spitzenfeld

Im vorderen Feld der deutschen Neuzulassungs-Charts herrscht Kontinuität. An der Spitze befindet sich im Mai 2022 – natürlich – der VW Golf, der seinen Vorsprung im Vergleich zum April wieder etwas ausbauen kann. Dahinter fällt der Passat von Rang zwei auf vier, womit die zuvor dahinter platzierten Modelle VW T-Roc und Opel Corsa um jeweils eine Position aufrücken. Der Fiat 500 wird erneut Fünfter und beißt sich damit in der Spitzengruppe fest.

Ob das dem Ford Kuga auch gelingt? Der SUV zeigt im Mai jedenfalls eine starke Performance und springt von Platz 15 im Vormonat auf Rang sechs. Der Kölner weist satte 3.484 Neuzulassungen auf; in den vier Monaten zuvor waren es im Schnitt lediglich 1.919. Ähnlich stark die Zahlen des Mini, BMW 3ers und Seat Leon, die jeweils mindestens zehn Positionen nach oben klettern. Erneut bemerkenswert ist das Abschneiden des VW Transporters, der wieder in den Top Ten landet. Das wäre auch dem Fiat Ducato mit seinen 2.990 Neuzulassungen gelungen. Als reines Nutzfahrzeug kommt er hier jedoch nicht in die Wertung.

Wenig Bewegung auch im hinteren Feld

Wenig Bewegung auch im hinteren Bereich der Top 50. Diese beschließt – wie schon im April – der Audi A6 samt seiner sportlichen Derivate. Allerdings wäre er um ein Haar an dieser statistischen Besonderheit vorbeigeschrammt: Der BMW X5 auf Platz 49 weist nur eine Neuzulassung mehr auf. Wie festgenagelt im Vergleich zum Vormonat präsentieren sich auch der Opel Mokka (35), Hyundai i30 (40) und Mercedes GLB (42), die exakt auf denselben Positionen landen wie im April.

Das beliebteste Elektroauto ist im Mai der Opel Corsa-E, dessen Neuzulassungszahlen in jenen der gesamten Baureihe aufgehen. Emporkömmling Tesla schafft es im Mai erneut nicht, ein Auto in den Top 50 unterzubringen. Das sonst so starke Model 3 geht lediglich mit 181 Neuzulassungen in die Statistik ein, das Model Y ist sogar noch schwächer (112). So bleibt es dem VW ID.4 sowie dessen Coupé-Ableger ID.5 vorbehalten, als beste reine E-Auto-Baureihe einzulaufen. In Kombination erreichen die Elektriker, die vom KBA gemeinsam statistisch erfasst werden, Platz 31 und landen dabei klar vor dem Plattformbruder ID.3.

Neuzulassungen Top 50 Mai 2022 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 6.197 2 VW T-ROC 5.273 3 OPEL CORSA 5.102 4 VW PASSAT 3.944 5 FIAT 500 3.503 6 FORD KUGA 3.484 7 MINI MINI 3.473 8 VW TRANSPORTER 3.369 9 VW T-CROSS 3.309 10 BMW 3ER 2.859 11 SEAT LEON 2.827 12 VW TIGUAN 2.800 13 VW POLO 2.759 14 MERCEDES C-KLASSE 2.605 15 SEAT FORMENTOR 2.562 16 TOYOTA YARIS 2.550 17 BMW X3 2.548 18 AUDI Q3 2.499 19 AUDI A3, S3, RS3 2.444 20 OPEL ASTRA 2.384 21 MERCEDES E-KLASSE 2.265 22 KIA CEED 2.224 23 VW UP 2.223 24 FORD PUMA 2.215 25 AUDI Q5 2.169 26 HYUNDAI KONA 2.027 27 SKODA FABIA 2.005 28 MERCEDES GLK, GLC 1.955 29 SKODA KAROQ 1.938 30 BMW X1 1.873 31 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 1.849 31 VW ID.4, ID.5 1.849 32 BMW 1ER 1.846 33 VW TAIGO 1.843 34 KIA SPORTAGE 1.838 35 OPEL MOKKA 1.761 36 OPEL CROSSLAND X 1.740 37 MERCEDES V-KLASSE 1.496 38 AUDI A4, S4, RS4 1.483 39 FORD FOCUS 1.480 39 SKODA OCTAVIA 1.480 40 HYUNDAI I 30 1.422 41 VOLVO XC60 1.418 42 MERCEDES GLB 1.412 43 SKODA KODIAQ 1.382 44 VW ID.3 1.356 45 RENAULT TWINGO 1.347 46 HYUNDAI TUCSON 1.335 47 DACIA SPRING 1.326 48 BMW 5ER 1.289 49 BMW X5 1.279 50 AUDI A6, S6, RS6 1.278

Fazit

Faktoren wie der Ukraine-Krieg, die Chipkrise und die daraus resultierenden Produktions- und Lieferengpässe machen den Neuwagenmarkt derzeit unberechenbar. VW schafft es dennoch, sich im Spitzenfeld breit aufzustellen. Mit dem Opel Corsa und dem Fiat 500 setzen sich zwei Kleinwagen anderer Hersteller oben fest, die vor allem von der starken Performance ihrer rein elektrisch angetriebenen Modellvarianten profitieren. Ob auch der Ford Kuga dauerhaft unter den ersten Zehn zu finden sein wird, muss die Zukunft zeigen.