AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Sicherheit

Pagani schrottet Pagani: Hier crasht der Chef selbst

Pagani schrottet Pagani
Hier crasht der Chef selbst

In Italien ist während der jährlichen Pagani-Ausfahrt ein seltener Pagani Zonda F verunglückt. Am Steuer saß mutmaßlich Horacio Pagani selbst.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.10.2025
Als Favorit speichern
Haracio Pagani Unfall Italien
Foto: varryx/Instagram

Der italienische Supersportwagenhersteller Pagani veranstaltet jährlich für seine exklusive Kundschaft eine gemeinsame Supersportwagen-Ausfahrt. Beim Raduno 2025 kam es vergangene Woche zu einem viel beachteten Crash. Der Pagani Zonda F, der niemand anderem als Pagani-Chef Haracio Pagani selbst gehört, kam auf einer schmalen Landstraße in Apulien im Regen ins Schleudern, drehte sich und krachte mit dem Heck in eine Steinmauer. Ein entgegenkommender Renault Kangoo konnte zwar noch bremsen, wurde aber vom Supersportwagen touchiert. Das Unfallfahrzeug wurde nur wenige Minuten nach dem Crash von herbeigeeilten Helfern komplett abgedeckt. Dennoch wurden auf diversen Social Media-Kanälen Bilder des gecrashten Pagani veröffentlicht.

Gelitten hat nur der Supersportler

Nach Medienberichten wurde beim Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Anders sieht es für den Zonda F aus. Der trug an Front und Heck massive Schäden davon. Die sollen aber nicht so schwer sein, dass das Auto nicht mehr repariert werden könnte. Wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Zonda F saß, ist nicht gesichert. Ein Video auf YouTube zeigt, wie das Fahrzeug angeblich wenige Minuten zuvor mit Horacia Pagani am Steuer die Ausfahrt eines Anwesens passiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Social Icon Instagram

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Ganz besonderer Zonda

Beim verunfallten Pagani Zonda F Roadster handelt es sich um ein ganz besonderes Auto. Der Zonda gehörte ursprünglich Paganis erstem Kunden, dem Sammler Benny Caiola. Das Auto ist Nummer vier von 25 Zonda F Roadstern, die jemals von der italienischen Marke produziert wurden. Nach dem Tod Caiolas im Jahr 2010 wurde der Roadster Teil von Horacios persönlicher Sammlung. Benny Caiola ist übrigens auch der Namenspatron für den Pagani Huayra BC.

Mehr zum Thema Sportwagen