Peugeot E-Lion Day Das ist der E-Fahrplan für e-308, e-5008 und mehr

Das Ziel: Bis 2030 sind alle in Europa verkauften Modelle der Marke elektrisch – zu diesem Zeitpunkt sieht die EU ohnehin den Ausstieg aus dem Verbrenner vor. Für die Modellplatte bedeutet das konkret. Innerhalb der nächsten zwei Jahre plant Peugeot fünf neue elektrifizierte Fahrzeuge anzubieten.

Peugeot Ein Blick auf die E-Modelle von Peugeot. Vorne der e-408.

e-3008 erstes STLA-Medium-Modell

Neben dem schon präsentierten e-308 und dessen Kombiversion e-308 SW stehen e-3008 sowie e-5008 auf Plan. Der e-3008 wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 an den Start gehen und über eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern und über drei verschiedene Antriebsstränge verfügen – in einer Version auch mit einem Doppel-Motor und Allrad. Der e-3008 ist das erste Modell der STLA-Medium-Plattform des Stellantis-Konzerns. Kurz danach folgt der e-5008 mit ähnlicher Technik. Der e-408 steht dann als letztes Modell ab 2024/25 auf dem Programm.

Neben den elektrischen Modellen führt Peugeot noch 2023 einen Mild-Hybrid-Antrieb als "MHEV 48V" ein, der in den Modellen 208, 2008, 308, 3008 sowie 5008 und 408 eingeführt wird. Das System besteht aus einem Benziner wahlweise mit 100 oder 136 PS sowie einem E-Motor mit 21 kW, der in ein elektrifizierte 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe integriert ist. Diese Technik erlaubt unter anderem ein höheres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.

Neue E-Autos mit OTA und Smartcockpit

Die weitere Zukunft hatte Peugeot bereits auf der CES in Las Vegas mit dem Peugeot Inception Concept gezeigt. Die Marke plant neue batterieelektrische Baureihen, die allesamt aus Synergie-Gründen auf den Plattformen von Stellantis aufbauen. So bieten die STLA-Plattformen mit "STLA Brain" eine zentrale Fahrzeugintelligenz mit der Möglichkeit von "Over the Air"-Updates (OTA). Das "STLA Smartcockpit" ist die digitale Schnittstelle on- und offboard und "STLA Autodrive" bringt das autonome Fahren in die Peugeots.

Wie die CES-Studie schon andeutete, ermöglicht die Elektromobilität auch bei Peugeot neue Fahrzeugproportionen, eine neue Designsprache sowie einen neuen Innenraum. Ab 2026 führen die Franzosen mit der nächsten Generation des i-Cockpits ein neues HMI (Human-Machine-Interface) ein und setzen auf Gestensteuerung sowie Steer-by-Wire-Technik. Des Weiteren sollen im Sinne der Nachhaltigkeit Licht und Glas das im Autobau vorherrschende Schwarz und Chrom ersetzen, die Sitze werden leichter, die Leichtmetallfelgen sind recycelt. Insgesamt setzt Peugeot hier mehr auf die Verwendung von Recycling-Materialien. Da das Unternehmen anstrebt, die Lebensdauer auf 20 bis 25 Jahre anzusetzen, müssen Komponenten sowie Verschleißteile zum Beispiel aus dem Innenraum einfach zu ersetzen oder aufzufrischen sein. Auch das HMI sowie Beleuchtung und softwaregestützte Komponenten sollen bequem zu aktualisieren sein.

Peugeot mit Zahlmodellen

Ferner will Peugeot den Zugang zu seinen E-Autos über zwei Bezahl-Modelle ermöglichen. Zum einen mit dem Peugeot "Your Way": Eine einzige monatliche Zahlung umfasst hier das Leasing, alle Service- und Wartungsarbeiten, die Versicherung und sogar das Aufladen. Alle Kosten, die durch den Besitz entstehen, sind in einer Zahlung beinhaltet. "Wenn sich die Umstände ändern, kann das Fahrzeug aufgerüstet oder einfach zurückgegeben werden", so Peugeot.

Peugeot "As you go" ist zum anderen eine monatliche Abrechnung auf Kilometerbasis, die es bereits in Frankreich gibt und die auf weitere Märkte ausgerollt werden soll. Zusätzliche Kilometer können zum Preis von 7 Cent pro Kilometer dazugebucht werden.

Fazit

Peugeot hat nun auch seinen E-Mobilitäts-Plan und will bis 2030 in Europa ausschließlich Elektroautos an die Frau und den Mann bringen. Schon in den kommenden zwei Jahren legen die Franzosen fünf Modelle neue auf – darunter die schon präsentierten Modelle e-308 und e-308 SW. Des Weiteren will man mit neuen Elektroautos an den Start gehen, deren Design und Technik das Peugeot Inception Concept vorwegnahm und zu denen es nun weitere Infos gibt.