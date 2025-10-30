Polizei Ludwigsburg: Mercedes mit Bremsbelägen aus Holz sichergestellt

Ein Auto, das nicht bremst, ist nicht unbedingt ein Fall für die Polizei, sondern für die Werkstatt. Bei einem Bremsversagen im Kreis Ludwigsburg wurden die Gesetzeshüter jetzt allerdings hinzugezogen.

Wie die Polizei Ludwigsburg über ihren Facebook-Account mitteilt, war einem Fahrer einer Firma bei der Abholung eines Pkw während der Fahrt aufgefallen, dass das Auto keinerlei Bremswirkung zeigte. Seine Firma hatte den Mercedes GLE 400 mit Neuwert von 100.000 Euro über eine Auktionsplattform erworben. Der Abholfahrer verständigte einen Abschleppdienst und in der Folge das Polizeirevier Vaihingen/Enz.

Holzklötze mit Brembo-Schriftzug Der Mercedes-Luxus-SUV wurde huckepack zu einem Autohaus gebracht, um dort die Bremsanlage zu überprüfen. Bereits der verbrannte Holzstaub auf den vorderen Felgen ließ die Mechaniker und die Beamten aufmerken. Eine tiefergehende Inspektion förderte an der Vorderachse Bremsbeläge aus Holz zutage. Die waren exakt in Form gesägt und sauber eingepasst. Zur Abrundung hatte der unbekannte Holzkünstler seine Werke mit einem Filzstift auch noch mit dem Schriftzug "Brembo" verfeinert.

Polizei Ludwigsburg/Facebook Der Belaghersteller hat seine Werke dreist mit Brembo beschriftet.