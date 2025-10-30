AMS Kongress
Verkehr
Sicherheit

Polizei Ludwigsburg: Mercedes mit Bremsbelägen aus Holz sichergestellt

Polizei Ludwigsburg
Mercedes mit Bremsbelägen aus Holz sichergestellt

Wenn ein Auto nicht bremst, gibt es viele Möglichkeiten. Die Polizei Ludwigsburg sah sich allerdings mit einem besonderen Bremsen-Tuning konfrontiert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.10.2025
Als Favorit speichern
Bremsbeläge aus Holz
Foto: Polizei Ludwigsburg/Facebook

Ein Auto, das nicht bremst, ist nicht unbedingt ein Fall für die Polizei, sondern für die Werkstatt. Bei einem Bremsversagen im Kreis Ludwigsburg wurden die Gesetzeshüter jetzt allerdings hinzugezogen.

Wie die Polizei Ludwigsburg über ihren Facebook-Account mitteilt, war einem Fahrer einer Firma bei der Abholung eines Pkw während der Fahrt aufgefallen, dass das Auto keinerlei Bremswirkung zeigte. Seine Firma hatte den Mercedes GLE 400 mit Neuwert von 100.000 Euro über eine Auktionsplattform erworben. Der Abholfahrer verständigte einen Abschleppdienst und in der Folge das Polizeirevier Vaihingen/Enz.

Holzklötze mit Brembo-Schriftzug

Der Mercedes-Luxus-SUV wurde huckepack zu einem Autohaus gebracht, um dort die Bremsanlage zu überprüfen. Bereits der verbrannte Holzstaub auf den vorderen Felgen ließ die Mechaniker und die Beamten aufmerken. Eine tiefergehende Inspektion förderte an der Vorderachse Bremsbeläge aus Holz zutage. Die waren exakt in Form gesägt und sauber eingepasst. Zur Abrundung hatte der unbekannte Holzkünstler seine Werke mit einem Filzstift auch noch mit dem Schriftzug "Brembo" verfeinert.

Bremsbeläge aus Holz
Polizei Ludwigsburg/Facebook

Der Belaghersteller hat seine Werke dreist mit Brembo beschriftet.

Was sich der Bremsbelag-Schreiner dabei gedacht hat, ist nicht bekannt. Die Holzbremsbeläge, oder was noch davon übrig war, hat die Polizei sichergestellt. Eine Anzeige gegen den Fahrzeugvorbesitzer wurde eingeleitet.

