Renault regiert, Tesla ist zurück: Überraschende Zahlen zu Neuzulassungen in Europa

Das Analyseunternehmen Dataforce hat die Neuzulassungen in Europa für das erste Halbjahr 2025 vorgestellt. Wie die "Automobilwoche" berichtet, bestätigt sich ein Trend aus den Vormonaten. Denn im Juni konnte erneut der Renault Clio das Rennen als meistverkauftes Auto in Europa für sich entscheiden und den langjährigen Dauersieger zum dritten Mal in Folge auf den zweiten Platz verweisen. Der kommt interessanterweise aus demselben Stall: Der Dacia Sandero hatte bislang das Abo für die Zulassungs-Krone, begründet natürlich vor allem durch die attraktiven Preise (in Deutschland ab 12.490 Euro).