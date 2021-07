Rückruf BMW iX3 Notruf und Warnblinker können beim Crash ausfallen

Bei dem Modell könne es, so erklärt es BMW gegenüber auto-motor-und-sport.de "bei einem sehr schwerwiegenden Unfall … nicht ausgeschlossen werden, dass es durch Überspannung zu einer Beschädigung des 12-V-Bordnetzes kommt." Die Ursache sei ein sporadischer Softwarefehler.

Post-Crash-Funktionen eingeschränkt

Die Überspannung des Hochvoltnetzes führt dazu, dass "Post-Crash-Funktionen", also Warnblinker, Beleuchtung, E-Call-Funktion, nur eingeschränkt zur Verfügung stünden.

Der Mangel tritt bei iX3 aus dem Bauzeitraum Juli 2019 bis Mai 2021 auf. Es sind weltweit rund 5.400 Modelle betroffen, davon 2.040 in Deutschland. Wobei sich hierzulande erst 520 Modelle in Kundenhand befinden. Die vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ausgewiesene Gesamtzahl schließt auch Vorserienfahrzeuge und noch nicht ausgelieferte Modelle des in China gebauten Modells ein.

Keine Unfälle bekannt

Die über das KBA ermittelten Halter der betroffenen Fahrzeuge hat BMW bereits angeschrieben. Im Rahmen des 40-minütigen Werkstattaufenthalts wird das Steuergerät neu programmiert. Nach Angaben von BMW ist die Aktion bereits zu 75 Prozent abgearbeitet, für die Halter entstehen keine Kosten. Über die erfolgte Maßnahme so BMW, "erhält der Kunde eine Auftragsbestätigung" als Nachweis.

Das Problem mit dem Batteriemanagementsystem am BMW iX3 (siehe Fotoshow) wurde bei internen Qualitätskontrollen entdeckt, Unfälle sind BMW in dem Zusammenhang nicht bekannt.

Fazit

Der BWM iX3 hat ein Problem mit dem Batteriemanagementsystem. Bei dem Elektro-SUV können nach einem Unfall Warnblinker, Beleuchtung und das automatische Notrufsystem E-Call ausfallen. Das Modell, das in China vom Band läuft, erhält in der Werkstatt eine neue Software. In Deutschland sind über 2.000 Fahrzeuge betroffen, davon 520 in Kundenhand.