Rückruf für VW CNG-Modelle Wieder werden Gas-Tanks überprüft

VW holte bereits 2017 in Deutschland die Erdgasmodell der Baureihen Touran, Passat und Caddy in einer freiwilligen Rückrufaktion in die Werkstätten. Vorsorglich wurden die Gasflaschen gegen Flaschen mit neuem Lacksystem getauscht. Jetzt ruft VW erneut ältere Touran CNG-Modelle zurück.

Das Thema korrodierende Gastanks bei CNG-Modellen aus dem VW-Konzern findet kein Ende. Aktuell muss VW in Deutschland 4.308 ältere Touran Siebensitzer mit Gasantrieb in die Werkstätten zurückbeordern. Genauere Daten zu den Baujahren konnte VW noch nicht nennen. Es handelt sich aber um Fahrzeuge ab etwa 2006.

Bei internen Qualitätsüberprüfungen hat VW festgestellt, dass sich bei einzelnen Fahrzeugen in einem nur eingeschränkt von außen einsehbaren Bereich der hinteren Gasflaschen Korrosion bildet. Im fortgeschrittenen Stadium kann die Korrosion zu einer Schwächung des Materials und im ungünstigsten Fall zum Bersten einer der Gasflaschen führen, insbesondere während des Betankungsvorgangs.

In Folge werden alle betroffenen Fahrzeughalter über das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeschrieben und zur Überprüfung der beiden hinteren Gastanks an ihrem Touran in die Werkstätten gebeten. Der Check der Gastanks dauert etwa eine Stunde. Wird Korrosion festgestellt, so erfolgt eine vorläufige Deaktivierung der hinteren beiden Gasflaschen.

Erste Rückrufwellen schon 2016 und 2017

Bereits 2017 waren die korrodierenden Gastanks Gegenstand eines Rückrufs. In Deutschland waren seinerzeit von dem Rückruf 6.270 Modelle betroffen, im Einzelnen 2.361 VW Touran (Modelljahr 2011 bis 2014), 2.359 VW Caddy (2011 bis 2012) sowie 1.550 VW Passat (2011 bis 2014). Nach Mitteilung von Volkswagen wollte das Unternehmen "sicherstellen, dass alle Gastanks der alten Generation ausgetauscht werden und somit alle Fahrzeuge auf Gasflaschen mit dem aktuellen, verbesserten Serienstand umgerüstet werden".

Picture Alliance Im Herst 2016 explodierte an einer Tankstelle ein Erdgas-Touran. Die Tanks waren verrostet.

VW-Gastanktausch ist kostenlos

Die CNG-Unterflurtanks seien äußeren Einflüssen ausgesetzt, welche zu einer Reduzierung der Dauerhaltbarkeit führen können. Deshalb müssen die Gasflaschen gemäß den Volkswagen Serviceplänen regelmäßig überprüft werden. "Wird die Gasanlagenprüfung nicht oder nur unzureichend vorgenommen, kann eine durch mechanische Beschädigungen verursachte Korrosion der Flaschen unentdeckt bleiben. Daraus ergibt sich das Risiko, dass in einigen dieser Fahrzeuge eine beschädigte Außenhülle nicht mehr den erforderlichen Korrosionsschutz aufweist. Bei fortschreitender Korrosion über einen längeren Zeitraum kann die Wandstärke eines Gastanks unter die notwendige Restwandstärke reduziert werden. Gastanks mit einer zu geringen Restwandstärke können bersten und so zu einer erheblichen Verletzungsgefahr mit Risiko für Leib und Leben führen", so Volkswagen weiter.

Tankstellen-Explosion: Da war doch was?!

Die Umrüstung der Gas-Tanks ist kostenlos. Des Weiteren weist VW darauf hin, dass die Unbedenklichkeitsbescheinigungen ab dem Modelljahr 2011 weiterhin Ihre Gültigkeiten haben und das Tanken von Erdgas weiterhin gestattet bleibt.

Bereits im Herbst 2016 hatte VW die drei Modelle aus den Modelljahren 2005 bis 2010 in die Werkstätten gerufen. Damals waren 5.900 Modelle betroffen. Die Explosion eines VW Touran beim Tanken an einer Erdgas-Tankstelle hatte für einige Zeit zur Folge, dass VW-CNG-Modelle an zahlreichen Tankstellen nicht mehr oder nur noch mit Unbedenklichkeitsbescheinigung tanken durften.

Fazit

Korrodierende CNG-Tanks sind bei VW immer noch ein Thema. Nach Rückrufen in den Jahren 2016 und 2017 muss VW jetzt erneut Touran-CNG-Modelle überprüfen. Betroffen sind aktuell rund 4.300 Touran in der Siebensitzer-Konfiguration.