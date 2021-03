Rückruf Lamborghini Aventador SVJ Dem Boliden fliegt die Haube weg

31/31 In Kurven beginnt die andere Seite aufzublitzen – die neue, das Jota. Im Gegensatz zum früheren SV, mit dem man stets etwas im Clinch liegt, geht einem das Wahnsinnstempo hier locker von der Hand. Der SVJ bremst stabiler, sein ABS regelt raffinierter; das Einlenken wirkt runder, die Seitenführung potenziert, sein Gewicht weit geringer als es geworden ist. Und das Beste kommt jetzt: Von den vielen Maßnahmen, die ihn so leichtfüßig, so stabil und am Ende so schnell machen, sticht keine direkt heraus.