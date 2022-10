Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Wegen defekter Sitzverriegelung Fast 60.000 GLS müssen in die Werkstatt

Mercedes sieht sich in den USA mit einem Rückruf konfrontiert. Betroffen ist der große SUV GLS der Modelljahre 2020 bis 2022.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und Mercedes-Benz haben in den USA eine Rückrufaktion für den GLS der Baureihe X167 gestartet. Aktuell sind 59.574 Fahrzeuge der Modelljahre 2020 bis 2022 betroffen. Ob sich die Aktion auch auf in Europa beziehungsweise Deutschland verkaufte Autos ausweitet, ist bisher nicht bekannt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt den Rückruf aktuell nicht in seiner offiziellen Datenbank. Der Hersteller äußerte sich nicht auf eine entsprechende auto motor und sport-Anfrage.

Ursächlich sind defekte Verriegelungen der Sitze in der dritten Reihe aufgrund nicht installierter oder falsch positionierter Federn innerhalb der Komponenten. Wegen dieses Fertigungsfehlers können die Rückenlehnen im Falle eines Unfalls versagen und die Insassen bei einem möglichen Unfall nicht richtig zurückhalten. Dadurch erhöht sich laut NHTSA das Verletzungsrisiko. Die fehlerhaften Teile stammen der Behörde zufolge vom Zulieferer Brose North America.

Diese Modelle sind in den USA vom Rückruf betroffen:

Mercedes GLS 450 der Modelljahre 2020 bis 2022 aus dem Produktionszeitraum 18.09.2018 bis 04.07.2022

Mercedes GLS 580 der Modelljahre 2020 bis 2022 aus dem Produktionszeitraum 18.09.2018 bis 04.07.2022

Mercedes-AMG GLS 63 des Modelljahres 2021 aus dem Produktionszeitraum 18.09.2018 bis 04.07.2022

Bei den betroffenen Autos wird in der Vertragswerkstatt die dritte Sitzreihe geprüft; bei Bedarf wird deren Rückenlehne ausgetauscht. Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 22V-732 zu finden. Besitzerinnen und Besitzer der Autos werden voraussichtlich ab dem 29. November 2022 offiziell angeschrieben. Die Maßnahme ist für sie kostenlos.

Fazit

Mercedes muss bei 59.574 GLS-Exemplaren nachbessern. Bei den betroffenen Fahrzeugen könnten die Rückenlehnen der dritten Sitzreihe nicht ordnungsgemäß befestigt sein, was bei einem möglichen Unfall ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellt. Ob auch Fahrzeuge in Deutschland von dem Problem betroffen sind, ist bisher nicht bekannt.