Rückruf Porsche Carrera GT (USA) Aufhängung kann brechen

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Porsche haben in den USA eine Rückrufaktion für Fahrzeuge des Typs Carrera GT gestartet. Aktuell sind 489 Fahrzeuge betroffen.

Kürzlich wurde festgestellt, dass die sphärischen Gleitlager (auch Kalottenlager genannt), die die Querlenker-Aufhängungskomponenten an Vorder- und Hinterachse in den betroffenen Carrera GT-Fahrzeugen verbinden, nicht den Lebensdauererwartungen von Porsche entsprechen. Im Falle eines Querlenker- oder Kugelgelenkbruchs könnte die Lenkbarkeit des Fahrzeugs beeinträchtigt werden, was das Unfallrisiko erhöhen könnte.

Der verwendete Werkstoff (X46Cr13) bietet keine ausreichende Beständigkeit gegen interkristalline Spannungskorrosion bei Salzeinwirkung und mechanischer Belastung über die Lebensdauer. Dies könnte zu Rissen oder Brüchen in den Kugelgelenken und möglicherweise am Querlenker führen. Es besteht die Möglichkeit wahrnehmbarer Geräusche und Vibrationen aufgrund einer Lockerung oder eines Versagens der Verbindung. Ein Komponentenbruch könnte jedoch ohne ausreichende Warnung auftreten.

Dieses Modell ist aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Porsche Carrera GT aus dem Produktionszeitraum 19.12.2003 bis 27.10.2005

(gesamt: 489 Fahrzeuge)

Die Rückrufkampagne wird in zwei Phasen durchgeführt. Aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Teilen werden die betroffenen Komponenten zuerst geprüft. Ergibt die Inspektion keine Auffälligkeiten an den betroffenen Bauteilen, kann das Fahrzeug uneingeschränkt weiter genutzt werden. Kunden werden erneut benachrichtigt, wenn die Reparaturteile zur Nachrüstung verfügbar sind. Sollten bei der Inspektion Auffälligkeiten festgestellt werden, rät Porsche Kunden von einer Nutzung des Fahrzeugs bis zum Abschluss der Nachrüstung ab und bietet auf Wunsch alternative Transportmöglichkeiten an.

Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-241 zu finden.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 37492 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Porsche haben in den USA eine Rückrufaktion für Fahrzeuge des Typs Carrera GT gestartet. Die sphärischen Gleitlager (auch Kalottenlager genannt) könnten brechen. Aktuell sind in den USA 489 Fahrzeuge betroffen.