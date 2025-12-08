Rückruf VW ID.4: Brandgefahr durch defekte Batterien

Volkswagen USA hat einen Rückruf für den ID.4 ausgelöst. Es betrifft laut Mitteilung 311 Fahrzeuge der Modelljahre 2023 und 2024, die aufgrund von fehlerhaften Batterie-Zellmodulen ein erhöhtes Brandrisiko aufweisen. Die US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gab bekannt, dass die Elektro-SUV wegen Brandgefahr zurückgerufen werden müssen. Hintergrund ist eine Produktionsabweichung bei der Batterieherstellung: In den betroffenen Modulen waren Elektroden verrutscht.

Alle betroffenen 311 Fahrzeuge der Modelljahre 2023 und 2024 gelten laut NHTSA als fehlerhaft. Volkswagen USA hat mitgeteilt, man habe eine Qualitätsabweichung in der Produktion festgestellt; Kunden könnten Reichweiten- oder Leistungsabfall bemerken, falls der Fehler vorhanden ist.

Mehrere Brände Volkswagen USA erfuhr erstmals am 18. Januar 2024 von dem Problem, nachdem an einer Schnellladestation in den USA ein Brandfall gemeldet wurde. Eine weitergehende Untersuchung begann, nachdem am 2. Juli 2024 in Kalifornien ein weiterer ID.4 beim Parken in Brand geriet. Weitere ähnliche Vorfälle ereigneten sich 2024 in Kalifornien und Utah. Eine eingehende Analyse im Jahr 2025 ergab schließlich ein Problem bei einem Zulieferer.

Bei der Analyse der Batterie stellte sich heraus, dass verschobene Elektroden eine mögliche Ursache für die Selbstentzündung waren. Im Verlauf der Untersuchung prüfte Volkswagen frühere Brandfälle mittels CT-Scans — und fand dort dieselbe Fehlstellung in den Batteriezellen. Deshalb ordnete VW gemeinsam mit dem Batteriehersteller den Rückruf an: alle betroffenen Batterie-Zellmodule sollen ersetzt werden.

Im Freien parken Bis zur Reparatur rät Volkswagen den Haltern dringend, ihre Fahrzeuge nur im Freien zu parken, nach dem Laden nicht über Nacht in Garagen stehen zu lassen, das Laden auf maximal 80 Prozent zu begrenzen und keine DC-Schnellladungen durchzuführen. Die Benachrichtigungen der betroffenen Kunden sind demnach für Ende Januar vorgesehen.

Das Volkswagen Group of America Chattanooga Operations LLC in Chattanooga, Tennessee, ist der einzige US-Produktionsstandort von VW und dient als Nordamerika-Zentrum für Elektrofahrzeuge. VW baut den ID.4 für den US-Markt seit 2022 in Chattanooga. Das Werk liegt rund 200 km südöstlich von Nashville und umfasst Karosserie-, Lackier- und Montagehallen sowie ein Batterie-Engineering-Lab.

Die Batteriezellen für den ID.4 in den USA bezieht VW vom Zulieferer SK Battery America, ein Tochterunternehmen des südkoreanischen Batterieherstellers SK On. Die ID.4-Modelle für den deutschen Markt werden in Zwickau und Emden produziert und sind daher nicht von diesem US-Rückruf betroffen.