Schneider zur neuen E-Auto-Förderung: Mitte Mai geht es endlich los

Warum kann die Elektroauto-Förderung noch nicht beantragt werden, woran hakt es?

Wir sind im Zeitplan: Im Januar habe ich die E-Auto-Förderung vorgestellt. Schon da war klar, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Anträge voraussichtlich im Laufe des Monats Mai stellen können. Die Abstimmung in der Bundesregierung ist abgeschlossen. Aktuell ist die Richtlinie noch beim Bundesrechnungshof zur Prüfung. Für den Bund ist das übrigens Pionierarbeit: Das wird das erste rein digitale Antragsverfahren in dieser Größenordnung.