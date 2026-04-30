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Schneider zur neuen E-Auto-Förderung: Mitte Mai geht es endlich los

Schneider zur neuen E-Auto-Förderung
Mitte Mai geht es endlich los

Im Januar wurde die Förderung für neue Elektroautos und neue Plug-in-Hybride vorgestellt. Nur beantragt werden kann sie noch nicht. Das soll sich voraussichtlich noch im Mai ändern, sagt Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) im Interview.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.04.2026
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Carsten Schneider
Foto: Harald Almonat
Warum kann die Elektroauto-Förderung noch nicht beantragt werden, woran hakt es?

Wir sind im Zeitplan: Im Januar habe ich die E-Auto-Förderung vorgestellt. Schon da war klar, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Anträge voraussichtlich im Laufe des Monats Mai stellen können. Die Abstimmung in der Bundesregierung ist abgeschlossen. Aktuell ist die Richtlinie noch beim Bundesrechnungshof zur Prüfung. Für den Bund ist das übrigens Pionierarbeit: Das wird das erste rein digitale Antragsverfahren in dieser Größenordnung.

Die Zahl der Elektroauto-Neuzulassungen ist im März stark gestiegen, auch bei den gebrauchten reinen E-Autos gab es wegen der hohen Spritpreise einen kräftigen Schub. Brauchen wir die Prämie überhaupt noch?

Die neuen Zahlen aus dem ...

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