Seat/Cupra-CEO: Seat bleibt, trotz Cupra-Erfolg

Im Oktober 2025 übernahm Markus Haupt den CEO-Posten von Seat und Cupra. Schon ab dem 1. April 2025 führte das Volkswagen-Eigengewächs die spanischen Marken interimsmäßig.

Vielen Führungswechseln gehen Krisen voraus. Mit der Marke Cupra haben Sie hingegen eine Erfolgsgeschichte geerbt – kurz nach Ihrer Bestätigung rollte der millionste Cupra vom Band. Erhöht das sogar den Druck?

Mir gefällt die Analogie eines Kapitäns: Ich habe ein gut laufendes Schiff während der Fahrt übernommen. Wir wissen, wo wir hinwollen, auf diesem Weg wird es jedoch Strömungsänderungen und Gegenwinde geben. Das zeigen die geopolitische Situation, sich wandelnde Gesetzeslagen und die unterschiedlichen Anforderungen von Märkten. Es wird keine einfache Welt mehr geben, die ...