Seltene Zivil-Auktion: Aber so richtig kann man damit nix machen

Die Auktion läuft noch bis zum 18.4.2026. Der komplette Erlös geht an die Medal of Honor Foundation.

Das Fahrzeug basiert technisch auf dem Chevrolet Colorado, wurde jedoch für militärische Anforderungen angepasst. Es handelt sich um ein leichtes, offenes Einsatzfahrzeug für fünf Personen, ausgelegt auf hohe Geschwindigkeit im Gelände und vielseitige Aufgaben.

Technik und Aufbau des ISV-U Das ISV-U wurde für den Einsatz abseits befestigter Straßen entwickelt. Konstruktion und Ausstattung orientieren sich an militärischen Anforderungen, gleichzeitig stammen zentrale Komponenten aus der Serienproduktion.

2,8-Liter-Duramax-Dieselmotor

Leistung etwa 275 PS

Drehmoment rund 569 Nm

Sechsstufen-Automatikgetriebe

Permanenter Allradantrieb

Elektronisch sperrbares Vorder- und Hinterachsdifferenzial

DSSV-Dämpfer aus dem ZR2-Offroadprogramm

Robuste Querlenkerachsen mit hoher Verschränkung

17-Zoll-Offroadräder

BFGoodrich KM3 Geländereifen mit grobem Profil

Unterfahrschutz und verstärkte Bodenstruktur

Bergungspunkte und Abschleppösen vorne und hinten

Offene Karosserie mit Überrollkäfig

Kurze, flache Windschutzscheibe

Kombination aus analogen und digitalen Anzeigen

Expeditionsfähige elektrische Architektur für Zusatzsysteme

General Motors Der Chevrolet Colorado spendet seine Fahrzeuggene für das ISV-U.

Die Plattform ermöglicht verschiedene Einsatzprofile wie Transport, Aufklärung oder Führungsaufgaben. Auch Systeme zur elektronischen Kampfführung oder Drohnenabwehr können integriert werden.

Nutzungseinschränkungen für Käufer Trotz der öffentlichen Auktion bleibt das Fahrzeug in seiner Nutzung stark eingeschränkt. Eine Zulassung für den Straßenverkehr ist nicht vorgesehen. Das ISV-U erfüllt keine zivilen Homologationsvorschriften.

Hinzu kommen rechtliche Vorgaben aus dem US-Exportrecht. Der Käufer muss US-Staatsbürger sein. Eine Nutzung ist im Wesentlichen auf private Flächen oder Sammlungen beschränkt.

Bedeutung für Sammler und Markt Für Sammler ergibt sich eine seltene Gelegenheit, ein militärisch geprägtes Fahrzeug mit Serienbezug zu erwerben. Vergleichbare Modelle gelangen üblicherweise nicht in den freien Verkauf.

Die technische Nähe zu einem Serien-Pick-up macht das Fahrzeug nachvollziehbar, gleichzeitig bleibt es durch Aufbau und Einsatzkonzept klar militärisch geprägt. Der konkrete Zuschlagspreis dürfte stark vom Sammlerinteresse abhängen, da kein Marktvergleich existiert.

Hintergrund der Auktion und Einordnung Die Versteigerung ist Teil einer Kooperation zwischen GM Defense und der Stiftung, die seit 2025 besteht. Ziel ist es, Mittel für Programme zur Unterstützung von Ausgezeichneten und deren Familien zu generieren sowie Bildungsprojekte zu finanzieren.

Dass ein militärisches Fahrzeug öffentlich angeboten wird, bleibt eine Ausnahme. Das ISV-U ist nicht als Serienprodukt für Privatkunden gedacht. Die Auktion betrifft ein Einzelstück mit spezieller Gestaltung zum 250. Jubiläum der USA sowie Bezug zu Einheiten, die das Fahrzeug einsetzen.