Ab 11. Mai Tempo 30 in spanischen Städten Teilweise sind sogar nur 20 km/h erlaubt

Spanien möchte die Unfallzahlen und die Schwere von Unfällen senken. Dafür gilt am dem 11. Mai 2021 in der allen Städten Tempo 30.

In Spanien gilt ab dem 11. Mai 2021 in allen Städten Tempo 30 – allerdings nicht für alle Straßen. Auf Straßen innerorts mit zwei oder mehr Fahrspuren je Richtung bleibt das Tempolimit bei 50 km/h. Die großen Straßen in den Metropolen sind also nicht von der weiteren Tempoabsenkung betroffen.

Je enger desto langsamer

Steht allerdings nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung, gilt künftig generell Tempo 30. Noch strenger ist das Limit auf Straßen mit nur einer Fahrspur für beide Richtungen. Hier beträgt das Maximaltempo künftig 20 km/h. Beschlossen wurden die Maßnahmen bereits vor sechs Monaten. Umgesetzt werden sie allerdings erst jetzt. Von der Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten in Anhängigkeit von der Straßenbreite verspricht sich das spanische Verkehrsministerium ein besseres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer – vom Fußgänger bis zum Autofahrer und in Folge weniger Unfälle. Auch sollen sich künftige Stadtplanungsprojekte an den neuen Tempolimits orientieren.

Barcelona als Vorreiter

Die spanische Metropole Barcelona hatte bereits seit dem 1. März 2020 auf 112 zusätzliche Straßenkilometern Tempo 30 eingeführt. Tempo 30 gilt seither auch auf Straßen mit mehreren Spuren in eine oder beide Richtungen – bereits seit Jahren weist die Stadt immer mehr einspurige Straßen mit einer Tempo-30-Begrenzung aus. Zusätzlich zum Aufstellen von Schildern sorgt ein ganzes Maßnahmenpaket für die Durchsetzung des neuen Tempolimits. Dazu gehören die Installation einer Vielzahl von Radar-Anlagen zur Überwachung der Geschwindigkeit, angepasste Ampelschaltungen, die zudem den Öffentlichen Personen-Nahverkehr bevorzugen, und der Bau von Brems-Schwellen (Berliner-Kissen). Für die Stärkung des Fußgänger-Verkehrs kommen neue Zebrastreifen auf die Straße. Auf 68 Prozent des Straßennetzes von Barcelona sind dann maximal 30 km/h erlaubt. Bis zum Jahr 2022 möchte die Stadtregierung weitere 212 Straßenkilometer mit Tempo 30 begrenzt haben.

Die meisten Unfälle passieren in der Stadt

Als Begründung gibt der Stadtrat die Verringerung von Unfallzahlen und das Abmildern der Schwere von Unfällen an. Viele europäische Städte leiden unter hohen Unfallzahlen – 2018 ereigneten sich in Deutschland 69 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden in Städten, 30 Prozent der im Straßenverkehr Getöteten sind hier zu beklagen. Die Schwere der Unfälle ist allerdings auf deutschen Landstraßen ungleich höher: 24,3 Prozent der Personenschaden-Unfälle passierten hier, aber 57 Prozent der Verkehrsopfer kamen hier ums Leben. Auf deutschen Autobahnen passierten nur 6,7 Prozent der Unfälle mit Personenschaden, 12,9 Prozent der Opfer starben. Auf 1.000 Personenschaden-Unfälle kommen in Deutschland also fünf Verkehrstote in der Stadt, 21 auf Autobahnen und 25 auf Landstraßen.

Häufiges Fehlverhalten von Fahrern

Die häufigste Unfallursache ist ein Fehlverhalten des Fahrers. Auf Platz eins liegen in Deutschland Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren sowie Ein- und Anfahren. Platz zwei nimmt das Nichtbeachten der Vorfahrt ein und Platz drei geht an das Nichteinhalten des Mindest-Sicherheitsabstandes. Dahinter folgt das besonders für die Schwere von Unfällen relevante Fahren mit einer nichtangepassten Geschwindigkeit. Unfallursache Nummer eins ist vor allen Dingen in Städten relevant – eine niedrigere Geschwindigkeit bedeutet mehr Kontrolle und damit im Zweifelsfall auch einen Schutz derjenigen, die den Unfall nicht verursacht haben oder hätten.

Einzelhandel begrüßt Tempo 30

Der in Barcelona angesiedelte Einzelhandel begrüßt die flächendeckende Einführung von Tempo 30. Die Kaufleute gehen davon aus, dass die Maßnahmen zu einer gesünderen Umwelt führen und hoffen, dass mehr Menschen wieder zu Fuß gehen und somit das Angebot in Ladengeschäften wahrnehmen.

Fazit

Tempo-30-Strecken gibt es in immer mehr Städten, ganz davon abgesehen, dass zu Stoßzeiten eine Geschwindigkeit in Höhe von 30 km/h kaum zu erreichen ist. Spanien möchte mit dem flächendeckenden Ausrollen von Tempo 30 vor allen Dingen die Unfallzahlen senken. Dies ist ein sinnvoller Ansatz, schließlich passieren mit großem Abstand die meisten Unfälle in der Stadt. Eine geringere Geschwindigkeit bedeutet mehr Kontrolle im oft unübersichtlichen Stadtverkehr und, sollte es zu einem Unfall kommen, auch eine abgemilderte Unfallschwere.