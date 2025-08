Tödlicher Unfall mit Autopilot: Jetzt muss Tesla erstmals Millionen zahlen

Bei dem Unfall im Jahr 2019 in Florida raste ein Tesla Model S mit eingeschaltetem Autopilot-System mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h über eine Kreuzung mit Stopp-Schild in ein stehendes Fahrzeug. Die beiden Unfallopfer standen neben dem Wagen. Eine Person wurde getötet, die andere schwer verletzt. Sowohl der Fahrer als auch der Hersteller müssen nun die Familie der getöteten Frau entschädigen.

Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Florida hat Tesla jetzt die Mitschuld an diesem tödlichen Unfall gegeben. Der Autobauer soll nun mehr als 200 Millionen Dollar zahlen. Für Tesla ist es eine seltene Niederlage vor Gericht.

Tesla kündigt Berufung an

Tesla teilte mit, der Konzern wolle angesichts von Fehlern und Unregelmäßigkeiten in dem Verfahren Berufung einlegen. In früheren Verfahren zu Autopilot-Unfällen wurde das von Elon Musk geführte Unternehmen entweder freigesprochen oder einigte sich mit den Klägern auf Vergleichszahlungen. "Das heutige Urteil ist falsch", erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. Es behindere "nicht nur die Fahrzeugsicherheit, sondern gefährdet auch die Bemühungen von Tesla und der gesamten Branche, lebensrettende Technologien zu entwickeln und umzusetzen."