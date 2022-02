Brennendes Transportschiff Felicity Ace Muss Lambo nachproduzieren?

Für fast 4.000 Kunden der Volkswagen-Gruppe sind es bange Stunden. Südwestlich der Azoren steht das Transportschiff Felicity Ace seit Tagen in Flammen (die Crewmitglieder sind unverletzt in Sicherheit). An Bord: 3.965 Fahrzeuge von VW, Audi, Porsche, Bentley und Lamborghini auf dem Weg von Emden in die USA. Weil darunter auch zahlreiche Plug-in-Hybride und rein elektrische Fahrzeuge sind, deren Lithiumionen-Akkus Feuer gefangen haben, ziehen sich die Löscharbeiten unter eben jenen erschwerten Bedingungen schon so lange hin. Wie viele und vor allem welche Fahrzeuge genau beschädigt oder zerstört sind, ist bislang noch nicht bestätigt.

Lamborghini / Patrick Lang Der Lamborghini Aventador wird offiziell nicht mehr gebaut. Er war der letzte reine V12-Verbrenner der Italiener und einige Exemplare befinden sich an Bord der Felicity Ace.

Letzte Verbrenner verbrennen

Klar ist jedoch, dass von allen betroffenen Marken besonders Lamborghini Gefahr läuft, limitierte oder nicht mehr produzierte Modelle an Bord zu haben. Man denke nur an den Aventador, dessen Serienfertigung abgeschlossen ist und der mit dem (limitierten) Sondermodell Ultimae gekrönt wurde. Exemplare des letzten reinen Verbrenner-V12 von Lamborghini sind jedenfalls an Bord der Felicity Ace, wie Automotive News von Andrea Baldi, CEO von Lamborghini USA, erfahren hat. Dem Magazin gegenüber äußerte sich Baldi sorgenvoll: "Wenn gerade diese Modelle betroffen sind, müssen wir einen Weg finden, um die Produktion neu zu starten, damit wir die Kunden bedienen können." Die wiederum dürften schon allein wegen der Verzögerung ungehalten sein – wobei der Hersteller dafür freilich nichts kann.

Noch sechs Monate könnte es nun dauern, bis die amerikanische Kundschaft Hand ans Lambo-Steuer legen kann. Auf Nachfrage bei Lamborghini Deutschland heißt es lediglich, dass man die Vorfälle rund um die Felicity Ace nicht kommentiert werde. Man wolle abwarten und dann beurteilen. Eine Anfrage bei Konzernmutter Volkswagen blieb bislang unbeantwortet.

Fazit

Zunächst mal ist zu erwähnen, dass die gesamte Crew der Felicity Ace unverletzt evakuiert werden konnte. Von den an Bord befindlichen Fahrzeugen kann man das jedoch nicht sagen. Wie viele Autos genau beschädigt oder gar zerstört sind, ist unklar. Fakt ist: Besonders Lamborghini muss bangen, denn unter den transportierten Pkw befinden sich auch Aventador-Modelle – und die werden offiziell gar nicht mehr gebaut.