Über 20.000 Dollar günstiger: BMW senkt XM-Preis in den USA drastisch

BMW greift in den USA zu einem ungewöhnlich harten Mittel: Der XM ist dort ab dem Modelljahr 2026 deutlich günstiger als bisher. Der BMW XM in der gehobenen Ausstattung Label startet künftig bei 159.600 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 136.000 Euro). Damit rangiert der Preis nur rund 600 Dollar (511 Euro) über dem früheren Basis-XM – und 27.100 Dollar (23.100 Euro) unter dem bisherigen Label-Preis für das Modelljahr 2025 von 186.700 Dollar (159.100 Euro).

Bereits Ende 2024 hatte BMW angekündigt, den Basis-XM in den USA aus dem Programm zu nehmen und künftig ausschließlich den leistungsstärkeren XM Label (550 kW/748 PS) anzubieten. Eigentlich hätte dieser Schritt eine weitere Verteuerung bedeuten können, doch BMW hat sich für den gegenteiligen Weg entschieden. Der neue Einstiegspreis gehört zu den größeren offiziellen Preissenkungen, die es bei einem BMW-Modell bisher gab.

Schwache Verkaufszahlen als Auslöser Der XM bleibt in den USA deutlich hinter den Erwartungen zurück. 2024 gingen lediglich 1.878 Exemplare zu den Kunden, im Jahr zuvor waren es 1.974 Fahrzeuge. Damit rangiert der XM bei den Verkäufen sogar hinter dem Cabrio BMW Z4. Zwar gilt der XM als margenträchtiges Modell, doch die geringe Nachfrage zwingt BMW offenbar zum Handeln.

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Schon in den vergangenen Jahren bot BMW in den USA auf den XM hohe Nachlässe an, teils von über 22.000 Dollar (18.750 Euro), insbesondere auf Lagerfahrzeuge. In Händlerkreisen und Online-Foren war zuletzt sogar von 30.000 bis 40.000 Dollar (25.600 bis 34.100 Euro) unter Listenpreis die Rede. Neu ist nun, dass BMW den reduzierten Marktpreis offiziell festschreibt – und zwar für die 2026er-Modelle.

Enormer Preisabstand zu Deutschland Besonders auffällig ist die Preissenkung im internationalen Vergleich. In Deutschland kostet der BMW XM Label mindestens 183.400 Euro. Selbst unter Berücksichtigung von Steuern und Marktunterschieden ergibt sich ein Preisvorteil von mehr als 45.000 Euro zugunsten der USA. Der XM ist damit eines der aktuell deutlichsten Beispiele für die auseinanderdriftende BMW-Preisstrategie zwischen Europa und Nordamerika, die weder mit dem Währungs-Umrechnungskurs noch dem Produktionsort in Spartanburg/USA erklärbar ist, sondern nur mit den lokalen Marktbedingungen. Hier spielen Angebot und Nachfrage und das allgemeine Preisniveau die größte Rolle.

BMW Der BMW XM ist das erste SUV, das die M GmbH entwickelt hat. Dementsprechend sind die Fahrleistungen des Plug-in-Hybriden enorm.

An der Technik ändert sich wenig. Der Plug-in-Hybrid liefert weiterhin 748 PS und maximal 1.000 Newtonmeter Drehmoment. Neu sind unter anderem zusätzliche Individual-Lackierungen, frische Innenraumfarben sowie ein schnellerer AC-Lader mit 11 kW statt bislang 7,4 kW Ladeleistung. Die elektrische Reichweite in Höhe von rund 76 bis 82 Kilometer (WLTP) bleibt unverändert.