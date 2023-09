Mit rund 2,4 Millionen polizeilich registrierten Unfällen stieg die Verkehrsunfallzahl im vergangenen Jahr 2022 um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Dieser Zuwachs liegt allerdings auch am erhöhten Verkehrsaufkommen gegenüber den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021; im Vergleich zu 2019 ist die Gesamtzahl zurückgegangen. Rückläufig im Vergleich zu 2019 war auch die Zahl der Unfälle mit Personenschäden, die 2022 bei rund 290.000 Fällen registriert wurde.

Berlin ist prozentualer Spitzenreiter Der Online-Versicherer Allianz Direct hat sich nun anhand der Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und des Statistikportals des Bundes und der Länder auf die Suche nach den besonders unfallträchtigen Straßen in Deutschland gemacht. Diese liegen nahezu ausnahmslos in Innenstadt-Lagen deutscher Großstädte. Nur ein Autobahn-Teilstück in Baden-Württemberg findet sich als einzige Ausnahme unter den zehn gefährlichsten Straßen.

Deutschlands gefährlichste Straßen Rang Straße Bezirk, Stadt Anzahl der Unfälle mit leichten Verletzungen Anzahl der Unfälle mit schweren Verletzungen Gesamtzahl der Unfälle (2022) 1 Kieler Straße Altona, Hamburg 48 5 53 2 Frankfurter Allee Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin 41 8 49 3 Vahrenwalder Straße Vahrenwald-List, Hannover 43 6 49 4 Brunsbütteler Damm Spandau, Berlin 36 9 45 5 Mariendorfer Damm Tempelhof-Schöneberg, Berlin 32 10 42 6 A 8 Leonberg, Landkreis Böblingen 35 6 41 7 Invalidenstraße Berlin-Mitte, Berlin 31 4 35 8 Karl-Marx-Allee Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin 33 2 35 9 Fackenburger Allee Lübeck 30 3 34 10 Venloer Straße Ehrenfeld, Köln 29 4 33

Die gefährlichste Straße Deutschlands liegt ausweislich der Untersuchung im hohen Norden. Es ist die Kieler Straße in Hamburg. Im Jahr 2022 ereigneten sich hier 53 Unfälle; fast doppelt so viele wie auf der zweitgefährlichsten Straße Hamburgs – An der Alster (Hamburg-Mitte). Hier kam es zu 31 Unfällen. Die Studie hat außerdem ergeben, dass das Bundesland Hamburg bundesweit die gefährlichsten Straßen pro Kopf hat: In der Hansestadt ereigneten sich im vergangenen Jahr 7.174 Unfälle.

In Hamburg liegt die gefährlichste Straße Deutschlands An zweiter Stelle der gefährlichsten Straßen Deutschlands steht die Frankfurter Allee in Berlin. Hier kam es 2022 zu insgesamt 49 Unfällen, davon acht mit Schwerverletzten. Die Frankfurter Allee galt vor allem für Fahrradfahrer als besonders gefährlich; 2023 wurde ein geschützter Radstreifen eröffnet. Sie mündet gleichzeitig auch in die zweitgefährlichste Straße Berlins in Friedrichshain-Kreuzberg: die Karl-Marx-Allee. Auf ihr ereigneten sich 35 Unfälle; damit ist sie die acht-gefährlichste Straße Deutschlands. Beide genannten Straßen sind als Bundesstraße klassifiziert.

An dritter Stelle liegt die Vahrenwalder Straße in Hannover mit der gleichen Anzahl von Unfällen wie die Frankfurter Allee in Berlin; von den insgesamt 49 waren sechs schwer. Insgesamt vier der zehn gefährlichsten Straßen Deutschlands finden sich in Berlin. Das gilt außerdem für die Straße mit den meisten schweren Unfällen. Dies war 2022 der Mariendorfer Damm mit zehn Unfällen, bei denen Schwerverletzte registriert wurden. Mit insgesamt 42 Unfällen war die Straße die fünft-gefährlichste in ganz Deutschland. Die einzige Autobahn in der Rangliste war die A8 im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, die mit 41 Unfällen im Jahr 2022 auf Platz sechs lag.

Umfrage Trauen Sie sich zu, am Unfallort Erste Hilfe zu leisten? 25293 Mal abgestimmt Ja, ich bin fit! Nein, leider nicht!