US-Rückruf für Audi A6 und A7 Steuergerät kann abschalten

Die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat für den US-Markt einen Rückruf für verschiedene Modelle aus den Baureihen A6 und A7 eingeleitet. Ein unter dem mittleren Sitz der Rückbank verbautes Steuermodul kann unter Umständen nicht ausreichend gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt sein. Die Mitteilung der NHTSA spricht von einer möglicherweise fehlenden Abdeckung.

Motor kann in Notlauf gehen

Dringt Feuchtigkeit in das Steuermodul ein, so schaltet es sich aus Sicherheitsgründen ab, schickt aber auch den Motor in das Notlaufprogramm. In der Folge kann es zu einem Leistungsabfall kommen. Ein entsprechendes Szenario wird dem Fahrer aber über die Kontrollleuchten angezeigt.

Betroffen von diesem Rückruf sind auf dem nordamerikanischen Markt insgesamt 50.883 Fahrzeuge der Typen A6 (2019 – 2022), A6 Allroad (2020 – 2022), A7 (2019 – 2022), RS6 (2021 – 2022), RS7 (2021 – 2022), S6 (2020 – 2022) und S7 (2020 – 2022).

Beim angeordneten Werkstattaufenthalt prüft der Hersteller, ob die entsprechende Schutzabdeckung am Steuermodul verbaut ist oder nicht und ergänzt sie gegebenenfalls. In den USA läuft der Rückruf Mitte Januar 2023 an.

Ob auch Fahrzeuge in Deutschland oder Europa betroffen sein könnten, überprüft Audi derzeit.

Fazit

Audi muss in den USA rund 51.000 A6 und A7 zurückrufen. An einem Steuergerät unter der Rückbank fehlt möglicherweise eine Abdeckung, die vor Feuchtigkeit schützt. In unserer Bildergalerie sehen Sie den A6 Avant aus dem auto motor und sport Dauertest.