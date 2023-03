Rückruf Nissan Ariya (USA) Lenkrad kann sich lösen

Nissan ruft in den USA 1.063 Fahrzeuge zurück. In Deutschland ist zu dieser Thematik aktuell kein Rückruf bekannt.

Bestimmte Nissan Ariya-Fahrzeuge wurden kürzlich aufgrund eines Qualitätsproblems einer Modifikation unterzogen, um das Lenkrad zu ersetzen. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat ein Techniker möglicherweise versehentlich die falschen Drehmomenteinstellungen auf die Lenkradschraube angewendet. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Lenkradschraube gar nicht eingebaut wurde.

Infolgedessen kann das Lenkrad etwas Spiel haben oder sich möglicherweise von der Lenksäule lösen, wenn es in Richtung des Fahrers gezogen wird.

Dieses Modell ist aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Nissan Ariya aus dem Produktionszeitraum 21.06.2022 bis 21.10.2022 (1.063 Fahrzeuge)

Die Händler werden angewiesen, die Lenkradschraube auszutauschen. Alle Reparaturen werden kostenlos für Teile und Arbeit durchgeführt und nehmen weniger als eine Stunde in Anspruch. Bei der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-131 zu finden.

Fazit

Nissan ruft in den USA 1.063 Fahrzeuge zurück. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Lenkradschraube nicht eingebaut wurde und sich das Lenkrad löst. In Deutschland ist zu dieser Thematik aktuell kein Rückruf bekannt.