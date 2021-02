USA Autoabsatz 2020 Das sind die beliebtesten Autos der Amis

Das Corona-Virus bestimmte auch in den USA den Auto-Markt – nach fünf Jahren mit mehr als 17 Millionen Autos, schließen die USA ihr Autojahr mit rund 14,58 Millionen verkauften Modellen ab – ein Rückgang von 14,5 Prozent.

Im Vergleich zu den europäischen Märkten ist diese Quote deutlich geringer, das hat sicher auch mit den ansteigenden Verkäufen im dritten und vierten Quartal zu tun.

Ford F-Serie seit 39 Jahren ununterbrochen vorne

Nach wie vor dominieren die Pick-up-Trucks die Verkaufsstatistik. An vorderster Front steht die F-Serie von Ford, die seit 1982 – also 39 Jahre ununterbrochen – auf dem Spitzenplatz steht. Insgesamt holten sich die Modelle der F-Serie 44 Jahre den Platz auf dem obersten Treppenabsatz – auch wenn in Jahr 2020 der Absatz um 12,2 Prozent sank.

Im Berichtsjahr konnten auch die beiden GM-Pick-ups Chevrolet Silverado und Ram 1500 ihr schlechtes Jahr 2019 aufbessern. Der Silverado holte sich vom Ram den zweiten Platz zurück. Und rechnet man beide Modelle von General Motors zusammen, so übertrumpfen sie erstmals seit 2015 den bestplatzierten Ford.

Camry beliebteste Limousine seit 19 Jahren

Den Titel bester Crossover-SUV reklamiert der Toyota RAV4 nunmehr auch seit vier Jahren in Folge für sich und hält seine direkten Konkurrenten, den Honda CR-V mit über 100.000 Einheiten hinter sich. Als beste Limousine rangiert der Toyota Camry auf Platz sechs des Gesamtrankings. Den Titel hält der Japaner nunmehr seit 19 Jahren. Er hält auch hier den Honda Civic als direkten Konkurrenten mit über 33.000 Einheiten auf Abstand (Platz 8.). Beide Modelle sind übrigens die einzigen Limousinen in den Top 10. Kein Wunder, stehen Pick-ups, SUV, Crossover und Vans mit 76 Prozent in der Gunst der Käufer ganz vorne.

Und noch ein wenig Zahlen-Akrobatik. Toyota verkauft erstmals mehr Tacoma- als Corolla-Modelle. Als bester SUV kann sich der neue Ford Explorer in der Statistik verewigen – er überholt mit einem Plus von 22,5 Prozent den Toyota Highlander.

US-Absatz 2020 - Last 20 Platz Modell 2020 2019 Veränderung 284 BMW i8 191 1.102 -82,7% 285 Ford GT 175 229 -23,6% 286 Infiniti QX30 148 3.229 -95,4% 287 Infiniti Q70 139 2.552 -94,6% 288 Acura NSX 128 238 -46,2% 289 Cadillac ATS 116 1.134 -89,8% 290 Alfa Romeo 4C 99 144 -31,3% 291 Volkswagen CC 96 58 65,5% 292 Chevrolet Volt 71 4.910 -98,6% 293 Volkswagen Touareg 48 160 -70,0% 294 Volkswagen Tiguan 22 391 -94,4% 295 Buick Cascada 12 2.535 -99,5% 296 Chrysler 200 9 48 -81,3% 297 Dodge Dart 7 15 -53,3% 298 Dodge Viper 4 5 -20,0% 299 Ford Mustang Mach E 3 0 Neu 300 Jeep Patriot 3 27 -88,9% 301 Lexus LFA 3 3 0,0% 302 Honda CR-Z 1 2 -50,0% 303 Mercedes-Benz B-class 1 8 -87,5%

Mercedes am Ende der Verkaufsstatistik

Auch ein Blick ans Ende der Verkaufsstatistik lohnt sich. Denn hier spielen dann auch Modelle aus Europa, genauer aus Deutschland eine Rolle. Mit nur einem Modell 2020 führt die elektrische Mercedes B-Klasse die Negativ-Statistik an – das Modell wurde bis 2017 produziert und kam 2015 immerhin einmal auf 1.905 Verkäufe. Irgendwo hat nun ein letztes Modell aus dieser Produktion einen Käufer gefunden. Neben drei Ford Mach-E stehen auch noch zwölf Buick Cascada – hierzulande als Opel Cascada bekannt – in der Statistik. Volkswagen verkaufte im abgelaufenen Jahr 22 Tiguan, 48 Touareg sowie 96 VW CC. Und BMW konnte immerhin noch 191 i8 an den Mann oder die Frau bringen.

Fazit

Die Käufer in den USA kennen nur Pick-up-Trucks, Pick-up-Trucks und nochmals Pick-up-Trucks. Auch wenn der Markt Corona-bedingt rückläufig ist, stehen wie ein Fels in der Brandung die Modelle der Ford F-Series ganz weit vorne – seit nunmehr 39 Jahren in Folge.