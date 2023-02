USA Autoabsatz 2022 Das sind die beliebtesten Autos der Amis

Die Neuwagenverkäufe in den USA im vergangenen Jahr waren die schlechtesten seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Autohersteller hoffen, dass 2022 einen Tiefpunkt für den Markt markieren wird. Unabhängig von den äußeren Bedingungen stehen aber weiter die gleichen Modelle vorn.

Nach Branchenschätzungen konnten die Autobauer 2022 in den USA zwischen 13,7 und 13,9 Millionen Fahrzeuge absetzen. Das entspricht einem Rückgang von acht bis neun Prozent gegenüber 2021 und zudem der niedrigste Stand seit 2011, als sich der Markt gerade von der großen Rezession erholt hatte.

Schwacher Markt, viele Verlierer

Die immer noch bestehenden Lieferkettenprobleme trafen die auf dem US-Markt vertretenen Anbieter sehr unterschiedlich. Während GM um 2,5 Prozent wachsen konnte und sich damit die Marktführerschaft von Toyota zurückholt, mussten Ford, Hyundai und Kia Einbußen im einstelligen Bereich hinnehmen. Insgesamt hoffen alle Hersteller aber an einen kommenden Aufschwung. Für 2023 wird ein Volumen von rund 15 Millionen Autos erwartet. Vor der Corona-Pandemie war der US-Markt gut für ein Absatzvolumen von rund 17 Millionen Fahrzeugen. Zum Vergleich: Gesamteuropa kam 2022 nur auf rund 11,2 Millionen verkaufte Autos.

Der durchschnittliche Neuwagenpreis kletterte zum Jahresende laut Marktbeobachter J.D. Power nochmal um 2,5 Prozent auf einen neuen Rekordwert von knapp über 46.000 US-Dollar. Der Absatz von Elektrofahrzeugen erreichte im Jahr 2022 mehr als 807.000, was einem Anstieg von fast 65 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Der Anteil am Gesamtmarkt bleibt aber dennoch weiter überschaubar. Der teilt sich auf in 77,3 Prozent SUV- und Pick-up-Modelle sowie 22,7 Prozent Pkw.

F-Series weiter unschlagbar

Egal unter welchen Einflüssen der US-Markt auch steht, ganz an der Spitze der Bestsellerliste stehen immer die gleichen Modelle. Auch wenn die F-Series von Ford rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr verloren hat, steht sie mit rund 654.000 verkauften Exemplaren erneut ganz klar an der Spitze. Der Chevrolet Silverado folgt mit großem Abstand auf Rang zwei. Komplettiert wird das Podium abermals durch den Ram Puck-up.

USA Neuzulassungen : Die Bestseller aus 2021

Erster Pkw hinter dem Pick-up-Trio ist der Toyota RAV4, direkt verfolgt vom Toyota Camry. Das Tesla Model Y steht als höchstplatziertes Elektroauto bereits auf Rang acht. Das Model 3 folgt schon auf Platz 15, das Model S findet sich auf 43. Das einzige Modell eines europäischen, oder gar deutschen Herstellers in den Top 50 ist der BMW X5, der eben mit knapp 82.400 Neuzulassungen auf Platz 50 diese Liste beschließt. Auch hier drängt sich wieder ein Vergleich auf. In Deutschland krönte sich 2022 der VW Golf erneut zum Bestseller, mit 84.282 Neuzulassungen. In den USA hätte das für Platz 49 gereicht.

Fazit

Pick-up-Trucks dominieren auch im Jahr 2022 den Markt. Zusammen mit SUV-Modellen decken sie über 77 Prozent der Neuzulassungen ab. Zulassungsstärkster Nicht-Pick-up ist der Toyota RAV4, zulassungsstärkste Limousine ist der Toyota Camry. Dennoch verliert Toyota die Marktführerschaft wieder an GM. Einziges Modell eines deutschen Herstellers in den Top 50 ist der BMW X5 auf Rang 50.