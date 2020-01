Verkehrsschild spießt Corvette auf Corvette-Fahrer hat bei Unfall viel Glück

Ein Sportwagen-Fahrer fährt am Dienstagnachmittag (31. Dezember 2019) die Interstate 95 in Hollywood im US-Bundesstaat Florida entlang. Um 15:30 passiert es in der Nähe der Ausfahrt zur Pembroke Road: Ein heftiger Schlag erschüttert die Corvette C7 des Autofahrers. Er denkt zuerst, ein anderes Fahrzeug hätte ihn gerammt. Dann hält er an, steigt aus – und entdeckt das große Straßenschild im Heck seiner Corvette. Der Haltepfahl des Schildes hat die Heckscheibe durchschlagen und steckt im Kofferraum. Der örtlichen Nachrichtenagentur 7News in Miami erzählt der Fahrer später, dass er das Schild nicht kommen sah.

https://youtu.be/twZZD5t9S48 Der Haltepfahl des Verkehrsschilds hat die Heckscheibe durchschlagen und steckt im Kofferraum der Corvette C7.

Ursache noch nicht vollständig geklärt

Die Ermittler wissen noch nicht genau, wie das Verkehrsschild die Corvette aufspießen konnte. Wahrscheinlich ist ein vorausgegangener Unfall mit vier weiteren Fahrzeugen die Ursache. Bei diesem Unfall gab es keine Verletzten, allerdings musste eine vom Auslösen der Airbags in ihrem Fahrzeug geschockte Frau ins Krankenhaus.

Polizisten helfen beim Entfernen des Pfahls

Polizisten des Florida Highway Patrol halfen dem überraschten Corvette-Fahrer das Schild aus seinem Sportwagen zu ziehen. Glücklicherweise schlug der Pfahl nicht durch die Frontscheibe ins Cockpit ein. Außerdem kann der Fahrer froh sein, dass er noch nicht die neue Corvette C8 fährt – bei dem neuen Mittelmotor-Sportwagen sitzt im Einschlagsbereich nämlich der Motorraum.

Fazit

Unfälle wie der mit der von einem Verkehrsschild aufgespießten Corvette sind äußerst selten. Aber es gibt sie und sie zeigen, dass es auch im Straßenverkehr keine 100-prozentige Sicherheit geben kann. Glücklicherweise ging der Unfall in Florida glimpflich aus.