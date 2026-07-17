Verkehrswende: China-Provinz stoppt den Verkauf von Verbrennern

Dieses Ziel ist im neuen Fünfjahresplan der Regierung festgelegt. Damit übernimmt die Inselprovinz, deren Fläche der von Nordrhein-Westfalen entspricht, eine Pilotfunktion für Chinas Verkehrspolitik. Der Weg dorthin ist durch konkrete Ziele definiert. Bis 2025 sollte der Anteil von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb (NEVs) am Gesamtbestand auf 23,75 Prozent anwachsen. Bis 2030 soll dieser Wert auf über 45 Prozent steigen. Ab diesem Stichtag müssen alle Neuzulassungen im Privatsektor sowie im gesamten öffentlichen Betrieb emissionsfrei angetrieben sein. Um die Nutzung zu gewährleisten, soll das Ladenetz so ausgebaut werden, dass sich im Durchschnitt weniger als 2,5 E-Autos einen öffentlichen Ladepunkt teilen.

Ein Testfeld unter Idealbedingungen Warum ausgerechnet Hainan? Die Insel bietet nahezu perfekte Laborbedingungen für ein solches Vorhaben. Als geografisch abgeschlossenes System mit einem überschaubaren Straßennetz sind die Distanzen für die Reichweiten moderner E-Fahrzeuge kein Hindernis. Zudem fällt der Plan auf fruchtbaren Boden: Die Bevölkerung zeigt bereits eine hohe Affinität zur Elektromobilität. Keine andere chinesische Provinz hat eine höhere Dichte an E-Autos.

Herausforderung Energieversorgung Trotz der günstigen Voraussetzungen hat das Projekt eine massive Schwachstelle: die Stromversorgung. Die Insel ist das letzte Glied im südchinesischen Stromnetz und kämpft seit Langem mit hohen Kosten und einer starken Abhängigkeit von Energielieferungen vom Festland. Die geplante Flut an neuen Elektrofahrzeugen droht, dieses fragile System zu überlasten.

Die Regierung will gegensteuern, indem sie die Energieautarkie der Insel verbessert. Mithilfe von erneuerbaren Energien und Kernkraft soll die Eigenversorgungsquote von 24 Prozent (2025) auf 54 Prozent (2030) mehr als verdoppelt werden. Um den Umstieg für die Bürger attraktiver zu gestalten, sind zudem Anreize wie erleichterte Zulassungen und vergünstigtes Parken für E-Autos geplant.

Das Video thematisiert den amerikanischen Rückzug vom Verbrenner-Aus.