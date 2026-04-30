Volvo-Chef Håkan Samuelsson: "Wir haben schmerzhafte Erfahrungen hinter uns"

Zunächst ist es eine neue Technologie, die Kosten senkt und die wir erstmalig anwenden. Man kann damit noch mehr Teile fertigen. Es ist sehr wichtig, Teil dieser Entwicklung zu sein.

Absolut, in erster Linie durch das niedrigere Kostenlevel. Aber der echte Gamechanger ist in meinen Augen die zentrale Computer-Architektur im EX60, mit der wir die domainbasierte Elektronik mit vielen dezentralen Steuergeräten hinter uns lassen. Das erlaubt es uns, Software viel schneller zu entwickeln. Ich denke, das ist neben dem Megacasting ein Gamechanger, wie auch der direkte Einbau des Antriebsakkus ins Chassis.