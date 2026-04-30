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Volvo-Chef Håkan Samuelsson: "Wir haben schmerzhafte Erfahrungen hinter uns"

Volvo-Chef Håkan Samuelsson im Interview
„Selbstverständlich bauen wir dieses Auto in Europa“

Der neue EX60 wurde komplett in Schweden entwickelt. Seit Mitte April rollt der vollelektrische Mittelklasse-SUV im Stammwerk Torslanda vom Band. Die Produktion ist effektiv – weil die Software-Architektur gestrafft und Teile des Chassis im Megacasting-Verfahren entstehen. In dem Alu-Druckgussverfahren werden statt vieler kleiner möglichst große Karosserieteile gepresst. Im Interview verrät Volvo-Chef Håkan Samuelsson, warum der EX60 Volvos Hoffnungsträger ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.04.2026
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Hakan Samuelsson Volvo-Chef CEO Vorstandsvorsitzender
Foto: Kris Wood / Volvo

Wie wichtig ist Megacasting für Volvo?

Zunächst ist es eine neue Technologie, die Kosten senkt und die wir erstmalig anwenden. Man kann damit noch mehr Teile fertigen. Es ist sehr wichtig, Teil dieser Entwicklung zu sein.

Also ein echter Gamechanger?

Absolut, in erster Linie durch das niedrigere Kostenlevel. Aber der echte Gamechanger ist in meinen Augen die zentrale Computer-Architektur im EX60, mit der wir die domainbasierte Elektronik mit vielen dezentralen Steuergeräten hinter uns lassen. Das erlaubt es uns, Software viel schneller zu entwickeln. Ich denke, das ist neben dem Megacasting ein Gamechanger, wie auch der direkte Einbau des Antriebsakkus ins Chassis.

Volvos Ziel ist es, die Fertigungstiefe zu erhöhen und auf viele Zulieferer zu verzichten....

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