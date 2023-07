"Der Dachstuhl brennt" – so zitiert das Manager Magazin VW-Markenchef Thomas Schäfer, der seine Führungskräfte in einer Video-Schalte mit dem dramatischen Nachfrage-Rückgang bei Elektroautos konfrontiert hat. Ein sofortiger Ausgabenstopp ist die kurzfristige Konsequenz, um zumindest in die Nähe der Umsatz-Ziele zu kommen. Ohne das Lizenzgeschäft in China und die Aftersales-Sparte bliebe nichts mehr vom Gewinn übrig, so heißt es.