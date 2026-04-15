Warum China versenkbare Türgriffe ab 2027 verboten werden

Die chinesische Regierung hat beschlossen, dass ab 2027 alle Fahrzeuge mit mechanischen Türgriffen ausgestattet sein müssen. Diese müssen auch bei einem Ausfall der Elektronik funktionsfähig bleiben. Laut den neuen Vorschriften muss jeder Türgriff eine mechanische Entriegelung bieten, die ohne Werkzeuge bedient werden kann. Zudem wird ein Mindestmaß für den Handhabungsraum von 60 x 20 x 25 mm vorgeschrieben, um eine einfache Bedienung zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass Rettungskräfte und Insassen auch in Notfällen Zugang zum Fahrzeug erhalten.

Sicherheitsrisiken und Unfälle Die Entscheidung der chinesischen Behörden wurde durch mehrere Unfälle ausgelöst, bei denen elektrisch betriebene Türgriffe versagten. Besonders tragisch war ein Vorfall mit einem Xiaomi-Fahrzeug, bei dem Insassen aufgrund eines Elektronikfehlers nicht aus dem Fahrzeug entkommen konnten. Ähnliche Probleme wurden auch bei Tesla-Modellen gemeldet, was zu einer Untersuchung durch die US-amerikanische NHTSA führte. Diese Vorfälle verdeutlichen die Notwendigkeit von mechanischen Sicherheitsmechanismen.

Auswirkungen auf die Automobilindustrie Die neuen Vorschriften stellen Hersteller vor große Herausforderungen. Besonders betroffen sind Premium-Marken wie Tesla und BMW, die auf versenkbare Türgriffe setzen, um ein aerodynamisches Design zu gewährleisten. Analysten erwarten, dass die Umstellung auf mechanische Systeme die Produktionskosten erhöhen wird. Gleichzeitig könnten Zulieferer mit Expertise in mechanischen Systemen von der steigenden Nachfrage profitieren.

Globale Relevanz der Regelung Obwohl die Vorschriften zunächst nur in China gelten, könnten sie weltweit Auswirkungen haben. China ist der größte Markt für Elektrofahrzeuge, und viele Hersteller könnten ihre Designs anpassen, um globale Produktionsstandards zu vereinheitlichen. Auch die Euro NCAP plant, ihre Testprotokolle anzupassen, um die Sicherheit von Türgriffen stärker zu berücksichtigen. Dies könnte dazu führen, dass ähnliche Vorschriften auch in Europa und den USA eingeführt werden.

Kundenfreundlichkeit und Wahlfreiheit Ein weiterer Aspekt der neuen Regelung ist die Entkopplung von Komfortfunktionen wie Keyless-Go von bestimmten Türgriffdesigns. Kunden sollen künftig die Möglichkeit haben, solche Funktionen unabhängig vom Türgriffdesign zu wählen. Dies erhöht die Wahlfreiheit und könnte die Akzeptanz der neuen Systeme fördern.