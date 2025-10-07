Xiaomi: Was steckt hinter den Handy-Autos aus China?

Sie haben innerhalb einer Stunde 289.000 Bestellungen für den YU7 erhalten – wie haben Sie das geschafft? Die starke Nachfrage nach dem Xiaomi YU7 ist für uns ein Zeichen, dass wir die Bedürfnisse der Verbraucher sehr gut verstehen. Der chinesische Markt ist groß und bietet zahlreiche Lücken. Unser Fahrzeug richtet sich gezielt an anspruchsvolle Käufer. Aufbauend auf den hilfreichen Erfahrungen mit unserem ersten Modell, dem Xiaomi SU7, und durch umfangreiche Marktforschung haben wir die beliebtesten Funktionen weiterentwickelt und verfeinert, um ein attraktives Paket zu schnüren.

Wie konnten Sie als Elektronik-Experte so schnell gute Elektroautos entwickeln? Xiaomis schneller Erfolg auf dem E-Auto-Markt steht auf drei Säulen:

Strategisches Engagement: Unser Gründer leitet die Automobilsparte von Xiaomi persönlich und stellt sicher, dass ausreichend Ressourcen auf dem Thema liegen. In den letzten vier Jahren haben wir ein hoch qualifiziertes Team aufgebaut, das sich der Entwicklung exzellenter Elektrofahrzeuge verschrieben hat.

Orientierung an den Branchenführern: Wir begegnen der Automobilbranche angesichts ihrer Komplexität mit großem Respekt. Unsere Strategie verbindet Innovation mit bewährten Best Practices aus den Bereichen mechanische Architektur, Elektrifizierung und intelligente Technologie.

Das Xiaomi Modell: Wir sind bestrebt, unser Erfolgsrezept aus der Unterhaltungselektronik aufs E-Auto-Geschäft zu übertragen. Wir kombinieren nutzerorientiertes Design und Premium-Qualität zu erschwinglichen Preisen mit hoher Effizienz.

Woher kommt das Know-how? Haben Sie Entwickler aus dem Ausland eingestellt? Technologie ist das Herzstück des Geschäfts von Xiaomi. Wir investieren stark in Forschung und Entwicklung. Und wir rekrutieren aktiv Spitzenkräfte aus der ganzen Welt, darunter Experten und Expertinnen mit fundierter Erfahrung in der Automobilindustrie.

China ist bekannt für seine Führungsrolle in der Batterietechnologie. Wer stellt die Batterien für den Xiaomi SU7 und YU7 her? Wer hat sie entwickelt? Wir arbeiten mit führenden Batterieherstellern in Festlandchina zusammen, darunter CATL und BYD, um gemeinsam leistungsstarke Batterielösungen zu entwickeln, die auf unsere Fahrzeuge zugeschnitten sind.

Ein Smartphone-Hersteller benötigt keine Elektromotoren – wer baut sie für die Elektrofahrzeuge von Xiaomi? Xiaomi EV entwickelt und fertigt seine eigenen Elektromotoren und nutzt dabei unser Know-how in den Bereichen Präzisionstechnik und Entwicklung.

Die Preise für das YU7 beginnen bei etwa umgerechnet 30.000 € – wie kann Xiaomi so günstig produzieren? Kosteneffizienz ist niemals unsere einzige Priorität – wir wollen aber in jedem Preissegment das beste Produkterlebnis bieten. Das erreichen wir durch folgende Maßnahmen:

Intelligente Fertigung: Tiefe vertikale Integration und die Eigenfertigung von Kernkomponenten steigern die Effizienz und erlauben hohe Qualitätsstandards. Strategische Partnerschaften in der Lieferkette: Unsere enge Zusammenarbeit mit Lieferanten ermöglicht Kostenoptimierung, ohne Abstriche bei der Qualität. Die Mission von Xiaomi leben: Wir halten an unserer Mission "Innovation for Everyone" fest und bieten überzeugende Technologie zu fairen Preisen, um Premium-Erlebnisse weltweit zu demokratisieren. Woher kommt das Know-how für die Automobilherstellung? Für unser Xiaomi-EV-Team rekrutieren wir Talente, die über das nötige Branchen-Know-how verfügen.

Sie planen den Eintritt in den europäischen Markt, einschließlich Deutschland. Warum? Der chinesische Markt ist doch viel größer ... Xiaomi ist bestrebt, seine Innovationen Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. China bleibt zwar ein wichtiger Markt, aber unsere Produkte passen aus unserer Sicht sehr gut zur starken Nachfrage nach intelligenter, nachhaltiger Mobilität auf internationalen Märkten.

Wie sieht der Zeitplan für Ihre Expansion in Europa aus? Wir evaluieren derzeit Marktmöglichkeiten. Der Markteintritt für Xiaomi EV in Europa ist für 2027 geplant.

Werden Sie ein Händlernetz aufbauen oder versuchen Sie, online zu verkaufen? Unsere Vertriebsstrategie wird auf die einzigartige Dynamik jedes Marktes zugeschnitten sein.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Preisgestaltung. Wie aggressiv gehen Sie dabei vor? Wen sehen Sie als Ihre Konkurrenten in Europa – Xpeng? Nio? Polestar? BMW? Porsche? Anstatt uns ausschließlich auf die Preisgestaltung zu konzentrieren, unterscheiden wir uns durch eine nahtlose Integration in ein intelligentes Ökosystem, überlegene Technologie und einen herausragenden Mehrwert. Wir respektieren alle Akteure der Branche, aber unser Ziel ist es, das Erlebnis mit Elektrofahrzeugen durch Innovation und Konnektivität neu zu definieren.

Strebt Xiaomi danach, eine Premiummarke zu werden? Xiaomi möchte Premium neu definieren, indem es modernste Innovationen für viele zugänglich macht. Während wir Technologie in allen Preissegmenten demokratisieren, konkurrieren unsere Flaggschiffprodukte wie das Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi SU7/Xiaomi YU7 direkt mit traditionellen Premium-Marken. Erstklassige Leistung und Handwerkskunst sind die selbstverständliche Basis, die Integration in unser Ökosystem kommt on top. Wir bieten "Premium für viele, nicht für wenige" und verbinden luxuriöse Features mit fairen Preisen.

Basierend auf den Preisen in China – was ist in Europa angesichts der Zölle möglich? Preise für internationale Märkte legen wir auf der Grundlage lokaler Faktoren wie Vorschriften, Steuern und Marktbedingungen fest.

Zu welchem Einstiegspreis möchten Sie den SU7 oder den YU7 anbieten? Marktspezifische Preisdetails werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Vita Adam Zeng (Zeng Xuezhong), SVP, Xiaomi Corporation

Xiaomi

Zeng Xuezhong, Jahrgang 1973, erwarb 1996 einen Bachelor-Abschluss in Physik an der Tsinghua-Universität und schloss dort 2007 seinen Master of Business Administration ab. Derzeit ist er Senior Vice President von Xiaomi sowie verantwortlich fürs internationale Geschäft.

Zeng begann 2020 bei Xiaomi und war von 2020 bis 2024 als Präsident der Smartphone-Abteilung für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Smart-Devices verantwortlich.