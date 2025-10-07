Xiaomi: Was steckt hinter den Handy-Autos aus China?

Die starke Nachfrage nach dem Xiaomi YU7 ist für uns ein Zeichen, dass wir die Bedürfnisse der Verbraucher sehr gut verstehen. Der chinesische Markt ist groß und bietet zahlreiche Lücken. Unser Fahrzeug richtet sich gezielt an anspruchsvolle Käufer. Aufbauend auf den hilfreichen Erfahrungen mit unserem ersten Modell, dem Xiaomi SU7, und durch umfangreiche Marktforschung haben wir die beliebtesten Funktionen weiterentwickelt und verfeinert, um ein attraktives Paket zu schnüren.
Xiaomis schneller Erfolg auf dem E-Auto-Markt steht auf drei Säulen:
Strategisches Engagement: Unser Gründer leitet die Automobilsparte von Xiaomi persönlich und stellt sicher, dass ausreichend Ressourcen auf dem Thema liegen. In den letzten vier Jahren haben wir ein hoch qualifiziertes Team aufgebaut, das sich der Entwicklung exzellenter Elektrofahrzeuge verschrieben hat.
Orientierung an den Branchenführern: Wir begegnen der Automobilbranche angesichts ihrer Komplexität mit großem Respekt. Unsere Strategie verbindet Innovation mit bewährten Best Practices aus den Bereichen mechanische Architektur, Elektrifizierung und intelligente Technologie.
Das Xiaomi Modell: Wir sind bestrebt, unser Erfolgsrezept aus der Unterhaltungselektronik aufs E-Auto-Geschäft zu übertragen. Wir kombinieren nutzerorientiertes Design und Premium-Qualität zu erschwinglichen Preisen mit hoher Effizienz.
Technologie ist das Herzstück des Geschäfts von Xiaomi. Wir investieren stark in Forschung und Entwicklung. Und wir rekrutieren aktiv Spitzenkräfte aus der ganzen Welt, darunter Experten und Expertinnen mit fundierter Erfahrung in der Automobilindustrie.
Wir arbeiten mit führenden Batterieherstellern in Festlandchina zusammen, darunter CATL und BYD, um gemeinsam leistungsstarke Batterielösungen zu entwickeln, die auf unsere Fahrzeuge zugeschnitten sind.
Xiaomi EV entwickelt und fertigt seine eigenen Elektromotoren und nutzt dabei unser Know-how in den Bereichen Präzisionstechnik und Entwicklung.
Kosteneffizienz ist niemals unsere einzige Priorität – wir wollen aber in jedem Preissegment das beste Produkterlebnis bieten. Das erreichen wir durch folgende Maßnahmen:
- Intelligente Fertigung: Tiefe vertikale Integration und die Eigenfertigung von Kernkomponenten steigern die Effizienz und erlauben hohe Qualitätsstandards.
- Strategische Partnerschaften in der Lieferkette: Unsere enge Zusammenarbeit mit Lieferanten ermöglicht Kostenoptimierung, ohne Abstriche bei der Qualität.
- Die Mission von Xiaomi leben: Wir halten an unserer Mission "Innovation for Everyone" fest und bieten überzeugende Technologie zu fairen Preisen, um Premium-Erlebnisse weltweit zu demokratisieren.
Für unser Xiaomi-EV-Team rekrutieren wir Talente, die über das nötige Branchen-Know-how verfügen.
Xiaomi ist bestrebt, seine Innovationen Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. China bleibt zwar ein wichtiger Markt, aber unsere Produkte passen aus unserer Sicht sehr gut zur starken Nachfrage nach intelligenter, nachhaltiger Mobilität auf internationalen Märkten.
Wir evaluieren derzeit Marktmöglichkeiten. Der Markteintritt für Xiaomi EV in Europa ist für 2027 geplant.
Unsere Vertriebsstrategie wird auf die einzigartige Dynamik jedes Marktes zugeschnitten sein.
Anstatt uns ausschließlich auf die Preisgestaltung zu konzentrieren, unterscheiden wir uns durch eine nahtlose Integration in ein intelligentes Ökosystem, überlegene Technologie und einen herausragenden Mehrwert. Wir respektieren alle Akteure der Branche, aber unser Ziel ist es, das Erlebnis mit Elektrofahrzeugen durch Innovation und Konnektivität neu zu definieren.
Xiaomi möchte Premium neu definieren, indem es modernste Innovationen für viele zugänglich macht. Während wir Technologie in allen Preissegmenten demokratisieren, konkurrieren unsere Flaggschiffprodukte wie das Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi SU7/Xiaomi YU7 direkt mit traditionellen Premium-Marken. Erstklassige Leistung und Handwerkskunst sind die selbstverständliche Basis, die Integration in unser Ökosystem kommt on top. Wir bieten "Premium für viele, nicht für wenige" und verbinden luxuriöse Features mit fairen Preisen.
Preise für internationale Märkte legen wir auf der Grundlage lokaler Faktoren wie Vorschriften, Steuern und Marktbedingungen fest.
Marktspezifische Preisdetails werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.
Vita Adam Zeng (Zeng Xuezhong), SVP, Xiaomi Corporation
Zeng Xuezhong, Jahrgang 1973, erwarb 1996 einen Bachelor-Abschluss in Physik an der Tsinghua-Universität und schloss dort 2007 seinen Master of Business Administration ab. Derzeit ist er Senior Vice President von Xiaomi sowie verantwortlich fürs internationale Geschäft.
Zeng begann 2020 bei Xiaomi und war von 2020 bis 2024 als Präsident der Smartphone-Abteilung für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Smart-Devices verantwortlich.
Bevor er zu Xiaomi kam, war er von 2019 bis 2020 Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Xiaomi-Beteiligung HatChip. Von 1996 bis 2017 war er in führenden Positionen beim Netzwerkspezialisten ZTE tätig.