290 PS und Rallyetrim: Der Alpine Lacoste A290 Rallye

Der Alpine Lacoste A290 Rallye basiert auf der elektrischen Wettbewerbsplattform von Alpine und wurde speziell für den Kundensport entwickelt. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Elektromotor mit einer Leistung von 220 PS und einem maximalen Drehmoment von 300 Newtonmetern. Diese Kombination sorgt für beeindruckende Beschleunigungswerte und ermöglicht es dem Fahrzeug, auch in anspruchsvollen Rallye-Bedingungen zu bestehen.

Die Fahrwerksmodifikationen umfassen eine speziell abgestimmte Aufhängung von ALP Racing Suspension sowie Sechs-Kolben-Bremssättel, die eine optimale Bremsleistung gewährleisten. Ein weiteres Highlight ist das rallyetaugliche Soundsystem, das künstlich erzeugte Fahrgeräusche bietet – ein Feature, das vor allem bei Elektrofahrzeugen im Motorsport an Bedeutung gewinnt.

Aerodynamik und Karosseriedesign Die Karosserie des A290 Rallye wurde mit Blick auf maximale Effizienz und Performance gestaltet. Breitere Spurweiten, ein Dachlufteinlass sowie ein funktionaler Diffusor tragen zur verbesserten Aerodynamik bei. Exponierte Carbon-Komponenten unterstreichen nicht nur die sportliche Optik des Fahrzeugs, sondern reduzieren auch das Gewicht.

Die Lackierung in bläulichem Weiß erinnert an alpine Landschaften und verleiht dem Fahrzeug eine einzigartige Ästhetik. Die rote Farbelemente – inspiriert von der Zunge des Lacoste-Krokodils – setzen auffällige Akzente und ziehen sich durch das gesamte Designkonzept.

Innovatives Interieur mit 3D-Druck-Technologie Im Innenraum setzt Alpine auf modernste Technologien und hochwertige Materialien. Die Sitze bestehen aus 3D-gedruckten Komponenten, die nicht nur leicht sind, sondern auch hohen Komfort bieten. Diese innovative Fertigungstechnologie ermöglicht komplexe Strukturen, die mit herkömmlichen Methoden nicht realisierbar wären.

Das monochrome rote Interieur soll laut den Designern an das Maul eines Krokodils erinnern – eine Hommage an Lacostes Markenzeichen. Der typische "Petit Piqué"-Stoff ziert sowohl die Sitze als auch die Türverkleidungen und verbindet so Funktionalität mit Eleganz.

Bedeutung für den Kundensport Mit einem Preis von 59.990 Euro richtet sich der A290 Rallye vor allem an Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer sowie Motorsport-Enthusiasten. Alpine möchte mit diesem Modell den Zugang zum Motorsport erleichtern und gleichzeitig zeigen, dass Elektrofahrzeuge auch im Wettbewerb überzeugen können.

Die geplante Einzelrallye in Frankreich wird als erste Erprobung dienen und zugleich als Bühne für dieses innovative Fahrzeugkonzept fungieren. Ziel ist es, neue Standards im Bereich des elektrischen Kundensports zu setzen.

Kooperation zwischen Alpine und Lacoste Die Zusammenarbeit zwischen Alpine und Lacoste ist mehr als nur eine Marketingstrategie – sie symbolisiert die Verbindung zweier Welten: Motorsport-Technologie trifft auf Mode-Design. Beide Marken teilen eine Leidenschaft für Innovation und Präzision, was sich in jedem Detail des A290 Rallye widerspiegelt.

Neben dem Fahrzeug umfasst die Kooperation auch eine Bekleidungskollektion mit Poloshirts, T-Shirts und technischen Accessoires. Diese Kleidungsstücke sind nicht nur funktional, sondern spiegeln auch die gemeinsame Philosophie von Bewegung und Stil wider.