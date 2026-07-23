Formel 1: Perfekte Audi-Strecke: Stört Racing Bulls die Hülkenberg-Party?

Audi stand dieses Jahr schon ganz oft vor dem großen Durchbruch. Doch dann kam immer etwas dazwischen. Ausgerechnet auf den beiden Power-Strecken in Silverstone und Spa-Francorchamps, wo man sich eigentlich nicht viel ausgerechnet hatte, gab es immerhin mal wieder etwas Zählbares. Gabriel Bortoleto raste zwei Mal auf Platz 8 und sammelte wertvolle Punkte für das Werksteam.

Nico Hülkenberg wartet dagegen weiter auf das Ende seiner Nuller-Serie. In Silverstone sorgte ein Getriebeproblem im Rennen für ein frühes Ende. In Spa zickte die Hydraulik im Qualifying. Die vier Plätze Unterschied zum Schwesterauto waren im Rennen am Sonntag entscheidend: "Das VSC-Timing war leider nicht ganz ideal für mich", blickt der Deutsche zurück. "Gabriel lag ein paar Sekunden vor mir. Das hat am Ende einen großen Unterschied gemacht."

Generell ist die Stimmung im Audi-Lager aber positiv. Die Performance passt. "Wir zeigen gute Leistungen. Der Speed ist da, um im Mittelfeld zu kämpfen. Manchmal sind die Racing Bulls und die Alpine einen Tick schneller, manchmal liegen wir vorne", analysiert Hülkenberg. "Leider ist die Technik in einigen Bereichen noch etwas fragil. Davon war vor allem meine Seite der Garage betroffen. Das Team arbeitet aber hart daran, das Ganze etwas robuster zu machen."

Audi Zuletzt hatte Gabriel Bortoleto mehr Technik-Glück - und mehr WM-Punkte.

Auf dem Papier sieht's gut aus Schon in Budapest bekommt der Routinier eine neue Chance, das Punktekonto endlich aufzustocken. Das enge Layout des Hungarorings sollte dem R26 entgegenkommen. Was den Vollgasanteil angeht, erinnert der Traditionskurs fast ein wenig an Monaco. Beim GP-Wochenende im Fürstentum hatte Audi über lange Strecken glänzen können. Doch dann ging in der Qualifikation alles schief, was schiefgehen konnte.

Um das verdiente Ergebnis einzufahren, muss jetzt endlich mal alles passen: "Ich hoffe, wir haben ein starkes Wochenende. Wie stark, das wird man sehen. Hier kommt es sicher nicht ganz so sehr auf Motorpower an, wie auf den letzten Strecken. Es gibt viele langsame und mittelschnelle Kurven. Richtig schnelle Ecken gibt es eigentlich gar keine. Es sieht auf dem Papier also nicht so schlecht aus. Aber man weiß es erst, wenn man auf der Strecke war."

Audi Am Donnerstag fielen ein paar Regentropfen. In Budapest ist das Wetter immer ein Faktor.

Flickenteppich auf dem Hungaroring Budapest stellt Mensch und Technik wie immer vor eine große Herausforderungen. Die Temperaturen sollen bis an die 30-Grad-Marke klettern. Für den Sonntag ist dazu auch noch eine kleine Schauer-Gefahr vorhergesagt. Der neue Asphalt auf der Strecke mach die die Aufgabe laut Hülkenberg auch nicht einfacher. "Das ist wie ein Flickenteppich. Da müssen wir mal schauen, wie das Auto reagiert und wie gut das funktioniert."

Auch die Konkurrenz könnte die Audi-Party stören. Wie in den letzten Rennen erwartet der deutsche Werkspilot wieder viel Gegenwehr von den Racing-Bulls-Konkurrenten: "Wir haben uns an den letzten Wochenenden immer einen engen Kampf mit ihnen geliefert. Einige Strecken haben ihnen besser gelegen, andere waren besser für uns. Mal abwarten, wie es hier aussieht. Das wird wohl wieder ein enger Fight."